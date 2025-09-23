Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στον Βόλο ο θάνατος του 21χρονου Ιάσονα Κωνσταντίνου Ποπώλη, ο οποίος βρήκε τραγικό τέλος σήμερα τα ξημερώματα, όταν έπεσε στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.
Ο άτυχος νέος τραυματίστηκε θανάσιμα, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τον γνώριζαν.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο. Συγγενείς, συμφοιτητές και πλήθος κόσμου αναμένεται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Ιάσονα, σε κλίμα βουβού πόνου και βαθιάς συγκίνησης.
