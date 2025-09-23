Δεν έχει τέλος το πέπλο θανάτου που έχει απλωθεί πάνω από τον Βόλο. Η πόλη μέσα σε ένα 24ωρο, μετά τον αδιανόητο και τραγικό θάνατο ενός 21χρονου φοιτητή, θρηνεί μία δεύτερη απώλεια. Πρόκειται για τον Γιώργο Αράπη, 42 χρόνων από τον Βόλο, ο οποίος «έσβησε» πρόωρα προδομένος από την καρδιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε παθολογικά προβλήματα. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι θα έχει ένα τόσο άδοξο τέλος. Προχθές κοιμήθηκε στο σπίτι ενός φίλου του. Όμως δεν ξύπνησε ποτέ. Ο φίλος του τον εντόπισε νεκρό και αμέσως ενημέρωσε το ΕΚΑΒ αλλά και την αστυνομία. Οι διασώστες που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν πως δεν είχε σφυγμό. Διατάχθηκε από την αστυνομία νεκροψία- νεκροτομή. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά για πάντα.

Το άγγελμα του πρόωρου θανάτου του έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη. Συντριβή και οδύνη είναι τα συναισθήματα που έχουν κυριέψει όσους τον γνώριζαν. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, το οποίο πάλευε με αξιοπρέπεια τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Τίποτα δεν προμήνυε το μοιραίο.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό, ώστε όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Τον εκλιπόντα θρηνούν οι γονείς του Ευάγγελος και Πάτρα, ο αδελφός του Αποστόλης, οι θείοι του Κωνσταντίνος και Ανδρομάχη Σωτηρίου, τα ξαδέλφια του, καθώς και οι λοιποί συγγενείς.

