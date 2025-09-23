Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το φετινό Παζάρι της Λάρισας, το βράδυ της Τρίτης, στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης. Χιλιάδες Λαρισαίοι αλλά και επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία κατέκλυσαν τον χώρο για να απολαύσουν τη μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου, που έδωσε τον ρυθμό στην επίσημη έναρξη της εμποροπανήγυρης.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και με το πρόγραμμά του ξεσήκωσε το κοινό, το οποίο τραγουδούσε μαζί του και χειροκροτούσε ασταμάτητα. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και το Παζάρι θύμιζε μεγάλη λαϊκή πανήγυρη, δίνοντας το σύνθημα για τις επόμενες ημέρες εκδηλώσεων και εμπορικής δραστηριότητας.

Οι πάγκοι με προϊόντα, τα παιχνίδια, οι λιχουδιές και φυσικά η συναυλία συνέθεσαν ένα σκηνικό γιορτής που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει και πάλι χιλιάδες επισκέπτες, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr