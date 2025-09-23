Από καθαρή τύχη δεν είχαμε θύματα το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα σε ένα ακόμη τροχαίο που έλαβε χώρα επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, στη συμβολή με την οδό Βόλου.

Εκεί, στον νεόδμητο κυκλικό κόμβο, ένα φορτηγάκι – υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Λάρισας – εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να… ανέβει κυριολεκτικά πάνω στον κυκλικό κόμβο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός διερχόμενου ή κάποιου εκ των δύο ανδρών που επέβαιναν στο κόκκινου χρώματος φορτηγάκι.

Δείτε φωτογραφίες:

Ρεπορτάζ: Γιάννης Μυλωνάς / onlarissa.gr