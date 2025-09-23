Από τις 21 Νοεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, τα Τρίκαλα θα φορέσουν τα γιορτινά τους για να υποδεχτούν ξανά χιλιάδες επισκέπτες στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας.

Με θέμα «Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ» και οικοδεσπότη τον αγαπημένο Πίτερ Παν, ο 14ος Μύλος υπόσχεται φέτος να είναι πιο λαμπερός και εντυπωσιακός από ποτέ.

Νέα σκηνικά και περισσότερη μαγεία

Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά , την πρόεδρο της e-trikala Έφη Λεβέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Χρυσόμαλλο, το θεματικό πάρκο θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο, πίσω από το σπιτάκι του Άη Βασίλη, με νέες κατασκευές και ανανεωμένα σκηνικά. Στόχος είναι μικροί και μεγάλοι να ταξιδέψουν στη μαγεία της Χώρας του Ποτέ, ζώντας μια αξέχαστη εμπειρία γιορτής.

Δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών, εξασφαλίστηκε δωρεάν χώρος στάθμευσης 5,5 στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Μονής, με δυνατότητα φιλοξενίας 250 οχημάτων.

Στήριξη της τοπικής αγοράς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος κ. Σακκάς στο ζήτημα της αισχροκέρδειας, σημειώνοντας πως θα υπάρξουν συναντήσεις με τους επαγγελματίες, προκειμένου να διασφαλιστούν προσιτές τιμές για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, φέτος δίνεται προτεραιότητα σε Τρικαλινούς επαγγελματίες για τη συμμετοχή τους με περίπτερα εντός του Μύλου, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και την εορταστική ταυτότητα της πόλης.

Με τον Πίτερ Παν να μας οδηγεί στη Χώρα του Ποτέ, τα Τρίκαλα ετοιμάζονται να γίνουν ξανά το κέντρο των Χριστουγέννων στην Ελλάδα, γεμάτο φως, χαρά και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες σε μικρούς και μεγάλους.