Στο πλαίσιο του επικείμενου εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, την 20η Οκτωβρίου, μία ημέρα με συμβολικό χαρακτήρα, θεσμοθετημένη από την Πολιτεία, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού, εκδήλωση – ποδοσφαιρικός αγώνας, με σκοπό την ενίσχυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρού.

Η εκδήλωση έχαιρε της επιδοκιμασίας, υποστήριξης και αρωγής της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)/ Παράρτημα Μαγνησίας, ενώ οι συμμετέχουσες ομάδες ήταν αυτές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, των Παλαίμαχων του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού, των Παλαίμαχων του Θησέα Αγριάς καθώς και των Επίλεκτων Παλαίμαχων Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Αναμφισβήτητα, τέτοιες κινήσεις αναδεικνύουν τα αλληλέγγυα αντανακλαστικά των συμμετεχόντων και μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συγκεντρώθηκε χρηματική ενίσχυση υπέρ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρού. Χθες, 16-10-2025, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχος ΓεώργιοςΝτιζές, από κοινού με αντιπροσωπεία αστυνομικών, μετέβησαν στο προαναφερόμενο σχολείο, όπου εκπρόσωποι αυτού εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευαισθησία και την υποστήριξη στο έργο τους.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει στην απόδοση φόρου τιμής στη μνήμη του προσφάτως εκδημήσαντος αστυνομικού Πλακίδα Δημητρίου, απονέμοντας αναμνηστική πλακέτα στη σύζυγό του.

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίαςθα συνεχίσουν να διοργανώνουν και στο μέλλονανάλογες δράσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.