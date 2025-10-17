Ο πολυαγαπημένος μας Απόστολος Παπαευθυμίου, από χτες δε βρίσκεται κοντά μας σωματικά.

Οι ψυχές μας όμως θα παραμένουν ενωμένες αιώνια. Αυτό ακριβώς μας κρατάει όρθιους, η πίστη μας ότι η ψυχή του δεν έχει χαθεί. Στην αγκαλιά του Θεού όπου βρίσκεται, θα προσεύχεται εκείνος για εμάς κι εμείς θα προσευχόμαστε γι’ αυτόν.

Όλους εσάς που συμπαρασταθήκατε στο πένθος μας, τους σεβαστούς ιερείς, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγχωριανούς θερμά σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να κρατάτε στην καρδιά σας ζωντανή την πίστη στην εκ νεκρών Ανάσταση και στο μελλοντικό συναπάντημα με τον αγαπημένο μας Απόστολο.

Η οικογένειά του.