Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, ο Καθηγητής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών Μάριος Παπαευσταθίου μίλησε στο Κανάλι της Ναυτεμπορικής και στη δημοσιογράφο Χριστίνα Κουσουνή, αναλύοντας τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που εντάσσει η ΑΑΔΕ στο οπλοστάσιό της για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Με τη φράση «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν της φορολογικής εποπτείας», ο κ. Παπαευσταθίου εξήγησε πως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data analytics), το myDATA, και τα εξελιγμένα αλγοριθμικά φίλτρα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα όπου η φοροδιαφυγή θα εντοπίζεται πριν καν εκδηλωθεί.

Τα τρία νέα τεχνολογικά «όπλα» της ΑΑΔΕ

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

Το νέο σύστημα ιεραρχεί τις φορολογικές υποθέσεις με βάση την πιθανότητα απόκλισης, επιτρέποντας στοχευμένους και αποδοτικούς ελέγχους. Με σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης και ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα στρέφονται εκεί όπου το ρίσκο είναι πραγματικά υψηλό. Risk Analysis νέας γενιάς

Το εργαλείο αυτό ενώνει δεδομένα από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ, εφαρμόζοντας ενιαία κριτήρια αξιολόγησης. Περιλαμβάνει ακόμη τυχαία δειγματοληψία για να διατηρείται το στοιχείο του απρόβλεπτου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ελέγχων. Νέος οδηγός για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα

Το ανανεωμένο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ καθορίζει διαδικασίες ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικές αγορές και αγορές κρυπτονομισμάτων, εστιάζοντας στα αδήλωτα εισοδήματα και στις αποκλίσεις ΦΠΑ.

Νέα εποχή ψηφιακής εποπτείας

Η ΑΑΔΕ περνά σε ένα νέο επίπεδο προληπτικού ελέγχου, επενδύοντας σε μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις και παρακολούθηση εμπορικών φορτίων με χρήση drones και προγνωστικών μοντέλων.

Η Ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ανοιχτές πηγές και φορολογικά συστήματα, εντοπίζοντας ύποπτες ασυμφωνίες που σχετίζονται με ΦΠΑ, αδήλωτα εισοδήματα και παράνομες συναλλαγές.

Όπως τόνισε ο Καθηγητής Mάριος Παπαευσταθίου, «η τεχνολογία μετατρέπει τη φορολογική διοίκηση σε έξυπνο μηχανισμό πρόβλεψης και πρόληψης, όχι απλώς σε εργαλείο τιμωρίας μετά το γεγονός».

Ενίσχυση των ελέγχων και επέκταση της ψηφιακής εποχής

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης:

Επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε κλάδους όπως οι εκδηλώσεις, οι δεξιώσεις και οι υπηρεσίες ενοικίασης.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις έως το 2026.

Ψηφιακή παρακολούθηση συναλλαγών μέσω του νέου επιχειρησιακού κέντρου, που θα συγκεντρώνει φωτογραφίες και βίντεο από σημεία ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Με τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή να αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024–2025, τα νέα αυτά εργαλεία στοχεύουν σε ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και δικαιότερη κατανομή των βαρών.

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η Ελλάδα κάνει ένα τολμηρό βήμα προς τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Μ. Παπαευσταθίου στην Ναυτεμπορική: Πώς η ΑΑΔΕ ενσωματώνει την ΑΙ στους ελέγχους & την λειτουργία της