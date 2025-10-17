Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου 2025 στον Τύρναβο, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες — μεταξύ αυτών το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και δυνάμεις από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Στο πλαίσιο των ελέγχων:
- Ελέγχθηκαν 85 άτομα και 72 οχήματα,
- Προσήχθησαν 15 άτομα,
- Ενώ συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα για διάφορα αδικήματα.
Αναλυτικά, από τους συλληφθέντες:
- 7 κατηγορούνται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
- 1 φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις των Εφετείων Θεσσαλονίκης και Θράκης για ληστεία,
- 1 για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
- Και 1 για ανυποταξία.
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 0,4 γραμμάρια ηρωίνης και 338 μηχανικά εξαρτήματα οχημάτων (καταλύτες), η προέλευση των οποίων διερευνάται. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, που κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Επιπλέον, εξιχνιάστηκε κλοπή που είχε διαπραχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον Τύρναβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης —ένας εκ των συλληφθέντων— εισήλθε στην αυλή οικίας ηλικιωμένης γυναίκας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 21 τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 8 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 1 για υπερβολική ταχύτητα, 1 για μη χρήση παιδικού καθίσματος, 1 για στέρηση ΚΤΕΟ και 10 για λοιπές παραβάσεις.
Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένες δράσεις αυτού του τύπου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας.
