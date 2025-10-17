Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΧΙΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 76

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα Γρηγορίου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία Γρηγορίου, Αχιλλέας Γρηγορίου και Γεωργία Μπέη, Ιωάννα Γρηγορίου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτα, Θεοδώρα, Σωτήρης – Ραφαήλ.

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».