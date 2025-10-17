Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από την υπόθεση κακοποίησης ανήλικης μαθήτριας Γυμνασίου, που ήρθε στο φως μετά από την έγκαιρη παρέμβαση των καθηγητών της. Η μαθήτρια εμφανιζόταν στο σχολείο με εμφανή τραύματα, μελανιές και σημάδια από καψίματα τσιγάρου στα άκρα, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να αποκάλυψε στους καθηγητές της, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα της, ενώ παρόμοιες κακοποιήσεις φέρεται να έχουν υποστεί και η ανήλικη αδελφή της.

Οι καθηγητές, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν την Εισαγγελία και την Αστυνομία. Η υπόθεση διερευνάται πλέον από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης παρέμβασης σε παρόμοια περιστατικά για την προστασία των παιδιών.