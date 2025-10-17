Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και θεία.
ΖΩΗ ΝΤΑΣΚΑ – ΑΡΧΟΝΤΗ
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Η ΚΟΡΗ: Νίκη Αρχοντή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πάτρα Ντάσκα – Διονυσοπούλου
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
