Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και θεία.

ΖΩΗ ΝΤΑΣΚΑ – ΑΡΧΟΝΤΗ

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Η ΚΟΡΗ: Νίκη Αρχοντή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πάτρα Ντάσκα – Διονυσοπούλου

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».