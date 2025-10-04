Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη – είναι στάση ζωής. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, πριν γίνει ψηλαφητός ή εμφανίσει συμπτώματα, αντιμετωπίζεται πολύ πιο αποτελεσματικά: οι θεραπευτικές επιλογές πολλαπλασιάζονται και το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μπορεί να φτάσει έως και 97%. Αυτό το μήνυμα υπενθυμίζει φέτος η μεγάλη εκστρατεία PINK THE CITY 2025, που επιστρέφει για να «βάψει» τα Τρίκαλα ροζ.

Οι κυρίες του ΣΕΟ Καλαμπάκας, η εταιρία Τρικαλινή Ζύμη και το Τρίκκη Κέντρο Χορού Τρικάλωνανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και στηρίζουν ενεργά το έργο του Άλμα Ζωής και της Act4V – ΕΝ ΔΡΑΣΗ. Με περηφάνια φόρεσαν το εμβληματικό ροζ μπλουζάκι ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, στέλνοντας το πρώτο δυνατό μήνυμα της φετινής δράσης.

👉 Κι εσύ μπορείς να γίνεις μέρος του μηνύματος!

Απόκτησε το ροζ μπλουζάκι των συμμετεχόντων, που θα γεμίσει με χρώμα, χαμόγελο και δύναμη τη μεγάλη δράση PINK THE CITY 2025. Κάθε μπλουζάκι δεν είναι απλώς ένα σύμβολο – είναι μια υπενθύμιση πως η πρόληψη σώζει ζωές.

Τα Τρίκαλα συμμετέχουν και φέτος δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική δράση, η ενημέρωση και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Γιατί όταν είμαστε μαζί, το μήνυμα γίνεται πιο δυνατό, πιο καθαρό, πιο ελπιδοφόρο:

Η πρόληψη σώζει ζωές!