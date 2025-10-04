Σε μια ανεπανάληπτη γιορτή φαντασίας και φωτός μετατράπηκε ο Άγιος Θεοδόσιος Μετεώρων το απόγευμα και βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025, όπου ο Δήμος Μετεώρων φιλοξένησε την θεματική εκδήλωση του Thessaly Hot Air Balloon Festival 2025 με τίτλο «Αερόστατα & Ιούλιος Βερν – 5 εβδομάδες με αερόστατο».

Από τις 5 το απόγευμα, ο χώρος γέμισε με οικογένειες, φωτογράφους, ταξιδιώτες και λάτρεις του εναλλακτικού θεάματος. Παιδιά και ενήλικες δοκίμασαν ιππασία και zip line σε συνεργασία με την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας, ενώ πραγματοποιήθηκε και η απονομή των βραβείων φωτογραφίας του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα δύο θερμοστατικά αερόστατα που στήθηκαν στον χώρο.

Μέσω κλήρωσης, αρκετοί τυχεροί είχαν την εμπειρία στατικής πτήσης, σε απόλυτα ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες. Στο πνεύμα του Ιουλίου Βερν, οι παρουσιάσεις με ήχο, αφήγηση και σκηνοθετική ατμόσφαιρα ταξίδεψαν το κοινό σε κόσμους φαντασίας, ενώ τα DJ sets κράτησαν ζωντανό το κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν το εντυπωσιακό Night Glow Show. Τα αερόστατα άναψαν τις φλόγες τους υπό τον ρυθμό της μουσικής, φωτίζοντας το νυχτερινό τοπίο των Μετεώρων και χαρίζοντας ένα θέαμα που θύμιζε χορογραφία φωτός στον ουρανό.