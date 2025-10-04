Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο πρώην Δήμαρχος Αγιάς Βασίλης Κουτσαντάς.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας. Ήταν γιατρός πνευμονολόγος, ενώ διετέλεσε Δήμαρχος Αγιάς την περίοδο 2007-2010.

Αφήνει πίσω του τα παιδιά του Ευάγγελο, Εμμανουήλ και Ευαγγελία – Άννα Κουτσαντά, τον εγγονό του Βασίλειο, αδέλφια κι ανήψια.

Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αγιά.

Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο Χατζάκος.