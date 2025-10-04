Κηδεύεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Παύλο Τσιαντή, Γεώργιο Τσιαντή, Κων/νια – Γεώργιο Σταμάτη, τα εγγόνια Χρήστο – Μαρία και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 5/10/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ριζαριού.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Πλάτανος στο Ριζαριό.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

<< Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).