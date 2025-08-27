Θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της δίαιτάς σας και να μείνετε συνεπείς στους στόχους σας; Οι ειδικοί βρήκαν την καλύτερη ημέρα για να ξεκινήσετε μια προσπάθεια απώλειας βάρους.

Ποια είναι η καλύτερη ημέρα για να ξεκινήσετε δίαιτα

Το κίνητρο παίζει καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους. Αν λάβουμε υπόψιν τα στοιχεία, μια δίαιτα συχνά ξεκινά με ενθουσιασμό, αλλά εξασθενεί μέσα σε λίγους μήνες (ο μέσος όρος σταματά μετά από περίπου 3,7 μήνες).

Το μυστικό για τη διατήρηση των νέων διατροφικών συνηθειών φαίνεται να είναι το να δημιουργήσουμε έξυπνους, ευέλικτους στόχους (SMART), εστιάζοντας όχι μόνο στο αποτέλεσμα, την απώλεια κιλών, αλλά στην καθημερινή πρόοδο και μικρές νίκες. Απομακρυνόμαστε από τη σκέψη όλα ή τίποτα, «επιτυχία ή αποτυχία», ενώ ενσωματώνουμε αυτοπαρακολούθηση (π.χ. διατροφικό ημερολόγιο ή εφαρμογή) ώστε να αυξάνεται η υπευθυνότητα και η αίσθηση επίτευξης.

Ακαδημαϊκοί κατονόμασαν, επίσης, την καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για να ξεκινήσει κανείς δίαιτα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απώλειας βάρους. Μπορεί να φαίνεται απίθανο, αλλά η στιγμή που θα αποφασίσετε να κάνετε ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας μπορεί να είναι καθοριστική για την επιτυχία σας.

Η έναρξη ενός νέου διατροφικού ή προπονητικού προγράμματος μπορεί να είναι εξαιρετικά αποθαρρυντική. Είτε έχετε έναν συγκεκριμένο στόχο είτε όχι, μπορεί να είναι δύσκολο να αποκλίνετε από τη συνηθισμένη σας ρουτίνα.

Η Δευτέρα είναι η ιδανική χρονική στιγμή για αλλαγές

Σύμφωνα με ειδικούς, η επιλογή μιας συγκεκριμένης ημέρας για την έναρξη μπορεί να είναι το κλειδί. Σε μια μελέτη, μια ομάδα από το University of Pennsylvania στις ΗΠΑ, όρισε τη Δευτέρα ως την ιδανική στιγμή για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.

Ο συν-συγγραφέας των ευρημάτων, Jason Riis, εξήγησε ορισμένες από τις ψυχολογικές προσεγγίσεις πίσω από αυτό. «Κάποιες ημέρες, που αποκαλούνται χρονικά ορόσημα (temporal landmarks), απλώς έχεις μια διαφορετική εικόνα για τον εαυτό σου», τόνισε. «Γίνεσαι πιο προσανατολισμένος στο μέλλον».

Όπως αναφέρει το Today.com, η συν-συγγραφέας Hengchen Dai πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι σκέφτονται: «Θα γίνω ένας καινούριος άνθρωπος και… δεν θα αποτελώ πλέον μέρος της πορείας αποτυχίας».

Η ίδια τονίζει: «Είναι η αλλαγή της αντίληψης για τον εαυτό». Για να εντοπίσουν αυτά τα «χρονικά ορόσημα», οι ερευνητές διεξήγαγαν τρία πειράματα. Πρώτα, ανέλυσαν δεδομένα από το Google Analytics για να δουν πότε και πόσο συχνά οι άνθρωποι αναζητούν δίαιτες και άσκηση.

Δεύτερον, παρακολούθησαν τις πιο πολυσύχναστες ημέρες στο γυμναστήριο του University of Pennsylvania. Τέλος, ανέλυσαν έναν ιστότοπο όπου οι άνθρωποι υπέγραφαν συμβόλαια με τον εαυτό τους για να αλλάξουν μια συμπεριφορά, ο οποίος επέβαλλε χρηματικές ποινές για την αποτυχία.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δίαιτα και την άσκηση. Η Δευτέρα μπορεί να είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για να κάνετε μια σειρά από αλλαγές.

«Η Δευτέρα πρόκειται να είναι μια νέα αρχή», τόνισε η Dai.

Η ψυχολόγος του Cincinnati Psychotherapy Institute, Ann Kearney-Cooke, συμφώνησε. Δήλωσε: «Πιστεύω ότι δίνει μια έκρηξη ενέργειας στους ανθρώπους».

Ωστόσο, αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ορισμένα προβλήματα, καθώς ενδέχεται να διατρέχετε κίνδυνο εξάντλησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά η Ann ενθάρρυνε να συνεχίσετε ακόμα κι αν εγκαταλείψετε μέσα στην εβδομάδα, αντί να περιμένετε την επόμενη Δευτέρα για να ξεκινήσετε ξανά.

«Το κλειδί για την αλλαγή είναι στο επόμενο γεύμα ή το επόμενο πρωί, να ξεκινήσετε από την αρχή», ανέφερε.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει «κακή ημέρα» για να κάνετε αλλαγές, η Ann σας συμβουλεύει να μην ξεκινάτε κάτι καινούριο όταν αισθάνεστε εξαντλημένοι από ενέργεια και θέληση.

Άλλες ημερομηνίες που αποδείχθηκαν επιτυχημένες για την έναρξη μιας νέας ρουτίνας περιλαμβάνουν:

Γενέθλια και επετείους

Την πρώτη ημέρα του μήνα

Την έναρξη μιας νέας εποχής ή σχολικής περιόδου

Την Πρωτοχρονιά

Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη το αν οι συμμετέχοντες πέτυχαν τους στόχους τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε από το Today.com, ο ψυχολόγος John Norcross από το University of Scranton δήλωσε ότι όσοι κάνουν Πρωτοχρονιάτικες δηλώσεις ή κόβουν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας απ’ ό,τι αναμένεται.

