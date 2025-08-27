Η Ελλάδα δεν έχει πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις. Το δημογραφικό είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Ακολουθούν οι βασικοί άξονες μιας πολιτικής που στηρίζει την ελληνική οικογένεια, την εθνική ταυτότητα και το μέλλον του λαού μας:

Επίδομα γέννησης για κάθε παιδί – 5.000€ για κάθε γέννηση, με προσαύξηση για τρίτο και τέταρτο κλπ παιδί. Μηνιαίο οικογενειακό επίδομα – 250€ για κάθε παιδί έως 18 ετών-έως 25 εφόσον σπουδάζει, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στέγη για νέες οικογένειες – κρατικά επιδοτούμενα δάνεια με διαγραφή ποσού για κάθε παιδί που γεννιέται. Φορολογική δικαιοσύνη υπέρ της οικογένειας – πλήρης απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, γενναίες φοροελαφρύνσεις για όλες τις οικογένειες. Δωρεάν παιδική φροντίδα – βρεφονηπιακοί σταθμοί και ολοήμερα σχολεία για όλα τα παιδιά, χωρίς λίστες αναμονής. Προστασία γονέων στην εργασία – ενίσχυση άδειας μητρότητας και πατρότητας, ευέλικτη εργασία και τηλεργασία για γονείς. Υποστήριξη υποβοηθούμενης γονιμότητας – πλήρης κάλυψη εξόδων IVF, ώστε κανένα ζευγάρι να μην αποκλείεται από το δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Επιστροφή νέων από το εξωτερικό – φορολογικά κίνητρα, επιδότηση στέγης και προτεραιότητα σε θέσεις εργασίας για όσους επαναπατρίζονται. Αυστηρός έλεγχος συνόρων – τερματισμός της παράνομης εισόδου, ώστε η Ελλάδα να αποφασίζει ποιος έρχεται και όχι οι διακινητές.

Μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική – ένα δεκαπενταετές σχέδιο με σταθερούς στόχους, ανεξάρτητους από κυβερνήσεις, για να διασφαλιστεί η αναγέννηση του ελληνικού έθνους.