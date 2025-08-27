Πιο συγκεκριμένα, διαδικτυακοί εγκληματίες το τελευταίο διάστημα στέλνουν μηνύματα του τύπου:

«Μαμά, το κινητό μου έπαθε βλάβη κι αυτός είναι ο νέος μου αριθμός. Στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp»,

Αμέσως μόλις λάβεις μήνυμα από έναν τέτοιον αριθμό θα πρέπει να διαγράψεις το μήνυμα και να αποκλείσεις τον αριθμό από τον οποίο το έλαβες

Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνεις κλικ σε κάποιον επιβλαβή σύνδεσμο που μπορεί να περιέχει

Θα πρέπει να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος

Οι απάτες αυτές εμφανίζονται πλέον με ποικίλες μορφές, όπως:

Ψευδή μηνύματα από τράπεζες που ζητούν επιβεβαίωση λογαριασμού.

Τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί ή εγγόνι τους εμπλέκεται σε ατύχημα και απαιτείται άμεση πληρωμή.

Μηνύματα από δήθεν λογιστές που ζητούν κωδικούς για φορολογικές διαδικασίες.

Επικοινωνίες από φανταστικές εταιρείες courier που ενημερώνουν για αποστολή πακέτου και ζητούν κλικ σε σύνδεσμο.

πηγη:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1674262/ektakti-anakoinosi-tis-elas-min-apantisete-se-afto-to-minyma-ti-prepei-na-kanete-an-sas-erthei