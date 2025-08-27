Διαδικτυακοί εγκληματίες το τελευταίο διάστημα στέλνουν μηνύματα ψάχνοντας… θύματα
Πιο συγκεκριμένα, διαδικτυακοί εγκληματίες το τελευταίο διάστημα στέλνουν μηνύματα του τύπου:
«Μαμά, το κινητό μου έπαθε βλάβη κι αυτός είναι ο νέος μου αριθμός. Στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp»,
- Αμέσως μόλις λάβεις μήνυμα από έναν τέτοιον αριθμό θα πρέπει να διαγράψεις το μήνυμα και να αποκλείσεις τον αριθμό από τον οποίο το έλαβες
- Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνεις κλικ σε κάποιον επιβλαβή σύνδεσμο που μπορεί να περιέχει
- Θα πρέπει να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος
Οι απάτες αυτές εμφανίζονται πλέον με ποικίλες μορφές, όπως:
- Ψευδή μηνύματα από τράπεζες που ζητούν επιβεβαίωση λογαριασμού.
- Τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, ισχυριζόμενοι ότι το παιδί ή εγγόνι τους εμπλέκεται σε ατύχημα και απαιτείται άμεση πληρωμή.
- Μηνύματα από δήθεν λογιστές που ζητούν κωδικούς για φορολογικές διαδικασίες.
- Επικοινωνίες από φανταστικές εταιρείες courier που ενημερώνουν για αποστολή πακέτου και ζητούν κλικ σε σύνδεσμο.
πηγη:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1674262/ektakti-anakoinosi-tis-elas-min-apantisete-se-afto-to-minyma-ti-prepei-na-kanete-an-sas-erthei
