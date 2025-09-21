Ολοκληρώθηκε πανηγυρικά το 4ημερο ταξίδι εργασίας στα νησιά των Σποράδων και τον Βόλο για την ανάπτυξη της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απευθείας με τις εταιρείες της διεθνούς κρουαζιέρας, σε συνεργασία φυσικά με τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς. Στόχος της Περιφέρειας είναι η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων της κρουαζιέρας σε όλη την Περιφέρεια με σκοπό την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

«Η ανάπτυξη της διεθνούς κρουαζιέρας αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την επιτυχία του 1ου Επαγγελματικού Ταξιδιού Εξοικείωσης για Ανώτερα Στελέχη Επιλεγμένων Εταιρειών Κρουαζιέρας, όπως ανωτέρω αναφέρεται», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Νατάσα Αδαμοπούλου.

Η σύγχρονη διεθνής βιώσιμη κρουαζιέρα μπορεί να προσφέρει στην περιοχή μας σημαντικά οφέλη λόγω του υψηλού πολλαπλασιαστή που διαθέτει και βοηθάει στην διάχυση του οικονομικού αποτελέσματος σε όλη την κοινωνία.

Το πρόγραμμα αυτής της σημαντικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας της Περιφέρειας βασίστηκε σε ένα ολοκληρωμένο και σαφώς πλήρως σχεδιασμένο και υλοποιημένο πρόγραμμα από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αδαμοπούλου Νατάσσα και την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Σποράδων κ. Γραββάνη Αμαλία και περιελάμβανε ημερήσιες επισκέψεις στα νησιά της Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου και το λιμάνι του Βόλου.

Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε από την Σκιάθο με την άφιξη των ανώτερων στελεχών επιλεγμένων εταιρειών της πολυτελούς κρουαζιέρας (9 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν 16 brands κρουαζιέρας). Εκεί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στον Δήμο Σκιαθου με την παρουσία του Δημάρχου, όπου αναλύθηκε το προφίλ του τουριστικού προϊόντος κρουαζιέρας του νησιού, οι διαδικασίες αγκυροβόλιου κρουαζιερόπλοιων και προσέγγισης των tenders στον αποκλειστικό χώρο στην χερσαία ζώνη λιμένος.

Η επόμενη ημέρα βρήκε την αποστολή στην Σκοπελο όπου η ομάδα περιηγήθηκε και στα τρία λιμάνια εισόδου (Γλώσσα, Αγνωντας, λιμάνι Σκοπέλου) και κατόπιν ακολουθήθηκε το τουριστικό πρόγραμμα του Mamma Mia movie σαν επιλογή θεματικού τουριστικού προϊόντος για την πολυτελή κρουαζιέρα.

Ακολούθως από το λιμάνι της Σκοπέλου, με πολυτελή ταχύπλοα, (ειδικά για μικρά γκρουπ επιβατών κρουαζιέρας), πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στην Αλόννησο. Εκεί υπό την συνοδεία του Δημάρχου κ. Αναγνώστου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην παλιά Χώρα και επίδειξη διαδραστικής πληροφόρησης για το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου. Τέλος έγινε τεχνική προσέγγιση διά θαλασσής στο Θαλάσσιο Πάρκο, ολοκληρώνοντας το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα.

Οι τελευταίες δυο ημέρες που ακολούθησαν ήταν αφιερωμένες στο Λιμάνι του Βόλου, στον τουριστικό προορισμό της περιοχής Βόλου- Πηλίου και της ενδοχώρας της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Λίμνης Πλαστήρα και Φάρσαλα .

Ο ΟΛΒ ΑΕ σαν οικοδεσπότης και κεντρική πύλη θαλάσσιας εισόδου στην Θεσσαλία μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κύριου Σωκράτη Αναγνώστου διοργάνωσε τεχνική συνάντηση εργασίας για τις δυνατότητες του λιμένα κρουαζιέρας και τις προοπτικές ανάπτυξης των υποδομών του. Η ημέρα συνεχίστηκε εντός των ορίων της πόλης του Βολου και του Πηλίου με ειδικού ενδιαφέροντος περιήγηση.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν σε αυτό το ειδικό κοινό των εταιρειών κρουαζιέρας ποιοτικές επιλογές επιμέρους προορισμών της Θεσσαλίας όπως η Λίμνη Πλαστήρα με τις πιστοποιημένες δραστηριότητες αναψυχής, τοπική βιώσιμη και βιωματική γαστρονομία πέριξ της λίμνης αλλά και στα Φάρσαλα, ειδικού τύπου μουσεία και χώροι διάδρασης για σημαντικές συλλογές, εναλλακτικές προτάσεις για θεματικούς συνδυασμούς νέων διαδρομών που θα συνδέουν καθιερωμένους επισκέψιμους προορισμούς όπως τα Μετέωρα με νέους αλλά δυναμικούς όπως τα Φάρσαλα, το χωριό Μεσσενικόλας με το υπαίθριο Μουσείο γλυπτών της φύσης και το επισκέψιμο υψηλών προδιαγραφών οινοποιείο, το Μοναστήρι Παναγίας Κορώνης κλπ.

«Η ενδοχώρα της Θεσσαλίας μπορεί να κερδίσει μερίδιο από τα οφέλη της ανάπτυξης της διεθνούς κρουαζιέρας με πύλη εισόδου το Λιμάνι του Βόλου αλλά και την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αγχιάλου», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι θετικά, ενθαρρυντικά και σημαντικά. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τα συμπεράσματα της ενέργειας αναμένονται ακόμη και για το 2026 να φανούν τα αποτελέσματα που μεταφράζονται και σε επιπλέον προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και σε πραγματοποίηση νέων εκδρομών για επιβάτες κρουαζιέρας. Τα στελέχη των εταιρειών κρουαζιέρας έμειναν ικανοποιημένα με τον πλούτο και την δυναμική που μπορεί να προσφέρει ο προορισμός της Θεσσαλίας σαν περιφέρεια και αυτό αναμένεται να μεταφραστεί τόσο σε νέες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, όσο και για τον εμπλουτισμό των εκδρομών των επιβατών κρουαζιέρας, κάτι που θα προσφέρει αυθεντικές και βιωματικές εμπειρίες στους επιβάτες ειδικά της πολυτελούς κρουαζιέρας.

Στο τέλος αυτής της υπέροχης διαδρομής του ταξιδιού εξοικείωσης η Αντιπεριφερειάρχης ευχαριστεί για την συμβολή στην επιτυχία του, τους:

1. ΕΟΤ , για την προσφορά όλων των αεροπορικών εισιτηρίων μετακίνησης των στελεχών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και αντίστροφα.

2. Ο.Λ.Β, δια του Αναγνώστου Σωκράτη, Διευθύνοντος Συμβούλου, για την οικονομική στήριξη της εκδήλωσης.

3. Δήμο Σκιάθου, δια του Δημάρχου, κ. Τζούμα και του Αντιδημάρχου κ. Ευσταθίου, για την οργάνωση και προσφορά γευμάτων, μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων στους καλεσμένους μας.

4. Ιωάννα Ευσταθίου, για την διάθεση των λεωφορείων και της ξεναγού στις μετακινήσεις των καλεσμένων στην Σκόπελο.

5. Ευάγγελο Δρόσο, για την πολύτιμη βοήθειά του στην οργάνωση του ταξιδιού σε Σκόπελο και Αλόννησο και την μεσολάβησή του στην μεταφορά των καλεσμένων με ταχύπλοα στην Αλόννησο.

6. Αναγνώστου Παναγιώτη, Δήμαρχο Αλοννήσου για την οργάνωση της υποδοχής των καλεσμένων στην Αλόννησο, την ξενάγηση και ενημέρωσή τους στην παλιά χώρα Αλοννήσου, την περιήγησή τους στην Ακαδημία Ομοιοπαθητικής και σε ακρογιαλιές του νησιού και την προσφορά κερασμάτων.

7. ΚΤΕΛ Μαγνησίας, για την δωρεάν προσφορά των καθημερινών μετακινήσεων των καλεσμένων σε όλη τη Θεσσαλία και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αναχώρηση, με σημείο αφετηρίας τον Βόλο.

8. Δήμο Πλαστήρα, δια του Δημάρχου κ. Νάνου και της Αντιδημάρχου κ. Ποδηματά για την δωρεάν παροχή των υπαίθριων δραστηριοτήτων στους καλεσμένους και το υπέροχο γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.

9. Δήμος Φαρσάλων, δια του Δημάρχου κ. Εσκίογλου, για την θερμή υποδοχή και ξενάγηση στο νέο μουσείο της πόλης, στις πηγές του Απιδανού ποταμού και στο εργαστήριο χαλβαδοποιίας της πόλης.

10. Δήμο Βόλου, δια της Αντιδημάρχου κ. Μένης Λαζάρου για την υποδοχή και την παρουσίαση ταινίας για την Αργώ και την παροχή του υπέροχου δείπνου κλεισίματος του fam trip των καλεσμένων.