Στράφι φαίνεται ότι πάνε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και οι προσπάθειες περιορισμού των ζωονόσων στο νομό Λάρισας εξαιτίας της συμπεριφοράς κάποιων που δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται ούτε για το κοινό καλό, ούτε και για την προστασία της κτηνοτροφίας στην περιοχή.

Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι εντοπίστηκαν νεκρά πρόβατα στον Πηνειό, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει αν ήταν άρρωστα και το κυριότερο που θα φτάσουν παρασυρμένα από το νερό, μεταδίδοντας μικρόβια και μολύνσεις.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια με πολλές δυσάρεστες συνέπειες για το περιβάλλον και την τοπική κτηνοτροφία.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: paidis.com