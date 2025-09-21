Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους του Βόλου η παρουσία μίας πολυπληθούς αγέλης αδέσποτων σκύλων, η οποία υπολογίζεται ότι αριθμεί περισσότερα από 20 ζώα.

Τα αδέσποτα κινούνται σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, επιτίθενται σε διερχόμενα μηχανάκια και δίκυκλα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους οδηγούς όσο και τους πεζούς. Ο μεγάλος αριθμός τους εντείνει το αίσθημα φόβου, καθώς πολλοί αποφεύγουν να διέλθουν από συγκεκριμένες περιοχές.