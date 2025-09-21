Τι θέση μπορεί να έχει ένα καινούριο, υπερσύγχρονο, κλειστό πάρκινγκ για σκάφη, σε μία μη παραθαλάσσια πόλη; Από που προέκυψε η ιδέα του οραματιστή του και πως θα προσφέρει ο εν λόγω χώρος; Σ’ αυτά και ακόμη περισσότερα, το onlarissa.gr δίνει τις απαντήσεις για το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του Δημήτρη Καψιώχα, το οποίο ονομάζεται «Olympus Dry Dock» και ανοίγει τις πύλες του την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ πριν την εφηβεία αντιλήφθηκε ότι η ζωή του είναι άμεσα συνυφασμένη με το νερό, γεγονός το οποίο αποδείχθηκε αργότερα και στο βιοποριστικό του κομμάτι. Διότι προτού πάρει την απόφαση να ανοίξει τον εν λόγω χώρο, είχε εμπλακεί με τον υδάτινο στίβο, αποτελώντας μέχρι και σήμερα προπονητή κολύμβησης στο ΝΟΛ.

Όντας ιδιοκτήτης θαλάσσιου σκάφους, γνωρίζοντας την εν λόγω αγορά, αλλά και συζητώντας με ανθρώπους του χώρου, αντιλήφθηκε πως – όχι μόνο στη Λάρισα – αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, υπάρχει ένα έλλειμα… Αυτό του κλειστού πάρκινγκ για θαλάσσια σκάφη, γεγονός το οποίο έρχεται να καλύψει με το χώρο ο οποίος ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του για το ευρύ κοινό, τοποθετούμενος στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθήνας, στο ύψος της Νίκαιας.

Όσον αφορά το τι προσφέρεται εντός των τεσσάρων τειχών συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανοικτές εγκαταστάσεις στάθμευσης, τότε τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά… Σε πρώτη φάση το πιο βασικό απ’ όλα, έχει να κάνει με την προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες προκαλούν σημαντικές και κοστοβόρες φθορές. Από εκεί και έπειτα μπαίνει το κομμάτι της ασφάλειας, σε περίπτωση φερειπείν πυρκαγιάς, ο πελάτης αναμένεται να είναι καλυμμένος από οποιαδήποτε φθορά.

Βέβαια οι παροχές δε σταματούν εκεί, καθώς η εν λόγω επιχείρηση προσφέρει έξτρα υπηρεσίες όπως πλύσιμο και οποιαδήποτε εργασία είναι αναγκαία για τη συντήρηση ενός σκάφους. Παράλληλα, στο εξωτερικό της θα μπορούν να σταθμεύουν αυτοκινούμενα οχήματα (π.χ. τροχόσπιτα). Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα είναι προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, ώστε ο εκάστοτε εξυπηρετούμενος να μπορεί να εισέλθει στο χώρο δίχως χρονικούς περιορισμούς, ενώ θα παρέχει την επιλογή και της μεταφοράς από και προς το σημείο που βρίσκεται ο πελάτης.

Όπως τονίζει ο ίδιος ο Δημήτρης Καψιώχας, πιστεύει στην επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος, τόσο λόγω της στρατηγικής του τοποθεσίας, όσο και βασιζόμενος στο γεγονός ότι ουκ ολίγοι Λαρισαίοι διαθέτουν το δικό τους θαλάσσιο σκάφος. Αν μη τι άλλο η ιδέα ξεφεύγει από τα τετρημένα και πλέον το μόνο που απομένει είναι να ρίξει “άγκυρα” στο τοπικό επιχειρείν.

Αντώνης Νιανιάς, onlarissa.gr