Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε πανελλαδικές μαθητικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοέμβρη με κεντρικό ραντεβού στην Αθήνα, 12:00 στα Προπύλαια. Το κάλεσμα δεν είναι απλώς μια «τυπική» μαθητική διαμαρτυρία· είναι μια συνολική αμφισβήτηση της κατεύθυνσης της εκπαιδευτικής πολιτικής: από τις «τριπλές πανελλαδικές» και το προωθούμενο «Εθνικό Απολυτήριο», μέχρι τα κενά στα σχολεία, τα υπερμεγέθη τμήματα, τα κτιριακά προβλήματα και το κόστος ζωής που χτυπά και τη σχολική καθημερινότητα.

Παράλληλα, φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα ανακοινώνουν κλιμάκωση με συλλαλητήρια την ίδια ημέρα, διεκδικώντας ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, άρση διαγραφών και αύξηση της χρηματοδότησης. Στην Αθήνα, το ραντεβού των συλλόγων είναι επίσης 12:00 στα Προπύλαια.

Τα βασικά αιτήματα των μαθητών

Όχι στις “τριπλές πανελλαδικές” – απόρριψη γενίκευσης εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στις Α’ και Β’ Λυκείου.

– απόρριψη γενίκευσης εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στις Α’ και Β’ Λυκείου. Κάλυψη κενών εκπαιδευτικών και όρια 15 μαθητών/τμήμα στις Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου.

και στις Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια , συντήρηση εργαστηρίων/υποδομών.

, συντήρηση εργαστηρίων/υποδομών. Λύσεις στη μετακίνηση μαθητών (ιδίως στην Ανατολική Αττική και σε ειδικά σχολεία/Πρότυπα/Πειραματικά).

μαθητών (ιδίως στην Ανατολική Αττική και σε ειδικά σχολεία/Πρότυπα/Πειραματικά). Σεβασμός στις μαθητικές δράσεις, χωρίς τιμωρητικές πρακτικές. Μείωση κόστους σχολικής ζωής (κυλικεία, εκδρομές κ.ά.).

Τι ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι

Αύξηση κρατικής χρηματοδότησης για προσωπικό και υποδομές.

για προσωπικό και υποδομές. Πτυχίο με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα και απόρριψη ρυθμίσεων που αποσπούν την παιδαγωγική επάρκεια.

και απόρριψη ρυθμίσεων που αποσπούν την παιδαγωγική επάρκεια. Μέτρα στήριξης για εργαζόμενους φοιτητές, όχι διαγραφές .

για εργαζόμενους φοιτητές, . Στέγαση/σίτιση/μετακίνηση χωρίς πρόσθετα κόστη, αναβάθμιση εστιών.

χωρίς πρόσθετα κόστη, αναβάθμιση εστιών. Όχι σε μέτρα καταστολής (κάμερες/τουρνικέ), πανεπιστήμια ανοιχτά στη διακίνηση ιδεών.

Το υπόβαθρο: «Εθνικό Απολυτήριο» και εξεταστικός φόρτος

Στον δημόσιο διάλογο βρίσκεται η κυβερνητική κατεύθυνση για το Εθνικό Απολυτήριο, με συγκέντρωση/συνεκτίμηση βαθμών και πιστοποιήσεων και ενίσχυση του ρόλου αξιολόγησης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Η υπουργός Παιδείας έχει περιγράψει το «τρίπτυχο» του συστήματος (βαθμοί τριών τάξεων + πιστοποιήσεις) ως άξονα του σχεδίου.

Παράλληλα, προσχέδιο που έχει παρουσιαστεί/διακινηθεί στον Τύπο αναφέρει κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και θέτει το νέο πλαίσιο σε διαβούλευση με φορείς (Πρυτανικές Αρχές, ΟΛΜΕ/ΕΛΜΕ, εκπαιδευτικούς). Αυτές οι κατευθύνσεις έχουν τροφοδοτήσει τη μαθητική ανησυχία για γενίκευση εξεταστικού άγχους και «μίνι πανελλαδικών» στις δύο πρώτες τάξεις.

