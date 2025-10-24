Δεν έχει αποκτήσει τυχαία τον χαρακτηρισμό «η πόλη του καφέ». Οι Λαρισαίοι αγαπούν τον καφέ παραπάνω και από τους Βραζιλιάνους…

Δεν είναι μόνο η απόλαυση του συγκεκριμένου ροφήματος, αλλά η όλη …τελετουργία για τον Λαρισαίο που απολαμβάνει στις καφετέριες της πόλης τον αγαπημένο του καφέ δύο μπορεί και τρεις φορές την ημέρα, με αποτέλεσμα η Λάρισα να κατέχει το ρεκόρ: Μία καφετέρια ανά 170 κατοίκους, μετρώντας πάνω από 1000 cafe στην πόλη. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το νούμερο της ημερήσιας κατανάλωσης, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Λαρισαίοι καταναλώνουν 9 τόνους καφέ τη μέρα.

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr