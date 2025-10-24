Με την ολοκλήρωση του Ε65, θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και θα επιταχυνθεί η πρόσβαση στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Ηπείρου.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση και των εναπομείναντων περίπου 45 χιλιομέτρων του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.

Ο νέος οδικός άξονας αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στο πλήρες μήκος του το 2ο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες να προχωρούν με αμείωτη ένταση, όπως επιβεβαιώνεται και από τα νέα πλάνα drone.

Ειδικότερα, από τις 23 Απριλίου 2024 λειτουργεί το τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, μήκους περίπου 135 χλμ., και πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί στα τελευταία 45 χλμ. μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού, δυτικά των Γρεβενών.

Σε πρόσφατη επίσκεψη στο υπό κατασκευή κομμάτι, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, διαπίστωσε την υψηλή πρόοδο υλοποίησης του βόρειου τμήματος, η οποία προσεγγίζει το 87%.

Όπως είχε επισημάνει, η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές, και εφόσον επικρατήσουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, το χρονοδιάγραμμα (παράδοση στο 2ο τρίμηνο του 2026) θα τηρηθεί.

Ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βόρειου τμήματος Ε65, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα, το οποίο λειτουργεί.

Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.

2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)

2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το συνολικό μήκος του Ε65 θα ανέρχεται σε περίπου 182 χλμ. σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της πρόσβασης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Ηπείρου.

Θα ενισχυθεί η ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων και μεταφορών, θα προωθηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, ο τουρισμός και η εμπορευματική διακίνηση, και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στο εξωτερικό, καθώς ο αυτοκινητόδρομος συνδέεται με την Εγνατία Οδό.

Με τον Ε65 το ταξίδι Λαμία-Εγνατία Οδός θα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά (από 3 και 15 σήμερα), το Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο 4 ώρες, το Αθήνα-Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά, και το Αθήνα-Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά

Σημαντικό είναι ότι ήδη παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 αποτελεί τον τρίτο κάθετο εθνικό άξονα της ηπειρωτικής χώρας, πλαισιώνοντας τον άξονα της Ιόνιας Οδού, Αντίρριο – Ιωάννινα (δυτικά) και τον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης (ανατολικά).