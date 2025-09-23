Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα Διοικητηρίου Μουσείου Τσιτσάνη (πρώην Φυλακές Τρικάλων), η Λέσχη Εργασίας Αλληλεγγύης και Πολιτισμού παρουσιάζει το βιβλίο των Ελένη Μαυρούλη και Ελένη Παγκαλιά με τίτλο να πεις την Ιστορία μου: Η κατοχή της Παλαιστίνης και ο διαρκής πόλεμος «αυτοάμυνας» του Ισραήλ (εκδ ΚΨΜ).

Λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας συνεχίζουμε να ακούμε και να βλέπουμε τα κυρίαρχα ΜΜΕ -και με ιδιαίτερο ζήλο τα ελληνικά κυβερνητικά, ΕΡΤ, ΑΠΕ, κ.ά.- να υπενθυμίζουν πως η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε μετά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την αιχμαλωσία ομήρων.

Το βιβλίο στοχεύει να φωτίσει τη ροή των γεγονότων που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου και τη σημασία που η ημερομηνία αυτή έχει ώστε να γίνει κατανοητό ότι οι λαοί της περιοχής θα αντιστέκονται για όσο χρειαστεί απέναντι στις κατοχικές, επεκτατικές, γενοκτονικές βλέψεις ενός κράτους-δολοφόνου που αποκαλείται συχνά το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού στη Μέση Ανατολή.

Στο Πρώτο Μέρος περιγράφεται η καθημερινότητα της κατοχής όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από στοιχεία διεθνών οργανισμών και ΜΜΕ, καθώς και μαρτυρίες Ισραηλινών. Δείχνει την κατοχή όπως πραγματικά είναι: Τι σημαίνει να ζεις ανάμεσα σε εποικισμούς και εποίκους, πίσω από ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο τείχος, συρματοπλέγματα και φράχτες που κόβουν τη ζωή σε κομμάτια, με έλεγχο του νερού και της τροφής, με έλεγχο στις μετακινήσεις και στην οικονομία, με τη διοικητική κράτηση, με την απαγόρευση να επιστρέψεις στο σπίτι σου και να ζεις ως πρόσφυγας ακόμα και μέσα στην ίδια σου τη χώρα.

Στο Δεύτερο Μέρος, παρουσιάζονται και αντικρούονται ένα-ένα τα βασικά επιχειρήματα των ισραηλινών ηγεσιών και καταδεικνύεται πώς τα επιχειρήματα αυτά χρησιμοποιούνται επισταμένα για να αποτραπεί η ειρήνη στην περιοχή και να επιβληθεί η ισραηλινή κατοχή με ολοένα πιο καταπιεστικό τρόπο. Και πάλι, η «αποδόμηση» των επιχειρημάτων αυτών γίνεται μέσα από στοιχεία και έρευνες διεθνών οργανισμών, ΜΜΕ, ακαδημαϊκών και μελετητών.

Ακολουθεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο όπου περιγράφεται συνοπτικά τι έχει συμβεί μέσα στον επόμενο χρόνο από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Είναι περισσότερο μια κυνική υπενθύμιση του ότι η κατοχή αποκτηνώνει τον κατακτητή και ότι το περιεχόμενο εννοιών όπως το «διεθνές δίκαιο» ή «τα εγκλήματα πολέμου» καθορίζονται από την ισορροπία δυνάμεων.

Το βιβλίο «Να πεις την Ιστορία μου» είναι ένα χρονικό κατοχής και πολέμου. Είναι η αποδόμηση της ισραηλινής ρητορικής. Ξεγυμνώνει το ισραηλινό καθεστώς θανάτου και την προπαγάνδα του, ξεγυμνώνει τη δυτική συνενοχή και διασώζει τη φωνή των αόρατων.

Το βιβλίο προλογίζει ο ισραηλινός ιστορικός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Έξετερ Ιλάν Παπέ, ενώ το επίμετρο έχει γράψει ο καθηγητής στον Λίβανο Νικόλας Κοσματόπουλος.

Ο τίτλος του είναι από το ποίημα του Παλαιστίνιου ποιητή Ρεφαάτ Αλαρίρ, που σκοτώθηκε στον ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα στις 7 Δεκέμβρη 2023. Το ανάρτησε στο Χ την 1η Νοεμβρίου 2023 και έχει τίτλο «Αν πρέπει να πεθάνω».