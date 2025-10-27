Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των Κεντρικών Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Ελλάδα – Με ποιούς δύο ξεκινά πρώτα η υλοποίηση

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδειχθούν οι προοπτικές αξιοποίησης σιδηροδρομικών υποδομών οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε κόμβους αστικής ανάπτυξης, αλλά και να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος ανταλλαγής απόψεων με την επενδυτική κοινότητα, για τις εν εξελίξει «Προσκλήσεις μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» για το Σ.Σ. Πειραιά και το Ν.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν:

Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος, κάνοντας αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάπτυξη των κεντρικών Σιδηροδρομικών Σταθμών της Ελλάδος, αλλά και στα concept design και φωτορεαλιστικά σχέδια που παρουσιάστηκαν, είπε: «Η πρόταση που λάβαμε εκπέμπει μια εικόνα από το μέλλον, ότι κάτι επιτέλους αλλάζει. Να ξανακάνουμε το σιδηρόδρομο όπως του αξίζει». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη συνέχεια υπογράμμισε πως πρέπει να δημιουργήσουμε δύο τοπόσημα και να δραστηριοποιηθεί όλο το οικοσύστημα γύρω από τους δύο σταθμούς. «Είναι πολλά τα οφέλη. Αν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη στο σιδηρόδρομο, δεν αρκεί να βάλουμε συστήματα και ράγες, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους σύγχρονους σταθμούς» σχολίασε ο κ. Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για εθνικό στοίχημα.

Αναφερόμενος στη ΓΑΙΑΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Growthfund κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης είπε: «Η νέα διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικού μετασχηματισμού, με τη σταθερή στήριξη του Growthfund, the National Fund of Greece.» Στη συνέχεια ανέφερε: «Ο δρόμος του μετασχηματισμού δεν είναι εύκολος, όμως είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθείτε. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να λειτουργήσει με επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της χώρας». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανέφερε: «Η ΓΑΙΑΟΣΕ εξελίσσεται σε έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό φορέα, ικανό να ανταποκρίνεται γρήγορα στις προκλήσεις της αγοράς. Αν κωδικοποιούσαμε τη στρατηγική του Υπερταμείου σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν: Μετασχηματισμός – Ανάπτυξη – Επένδυση. Και η ΓΑΙΑΟΣΕ ενσαρκώνει έμπρακτα αυτό το τρίπτυχο».

Ο Πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, επισήμανε ότι η εταιρεία έχει γυρίσει σελίδα, με εγκαθίδρυση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και στόχο την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων με διαφάνεια προς όφελος του δημοσίου και του κοινωνικού συνόλου. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάπτυξη των Κεντρικών Σιδηροδρομικών Σταθμών, είπε ότι τη δεδομένη στιγμή η Εταιρεία έχει τη στήριξη όλου του οικοσυστήματος, κάτι που διασφαλίζει την επιτυχία του εγχειρήματος.

Μετά τους χαιρετισμούς, το πάνελ των ομιλητών άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Παναγιώτης Μπαλωμένος, ο οποίος παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των εμβληματικών ακινήτων της Εταιρείας και το όραμα για τη μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας υπεραξίας. Στην αρχή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το θέμα της εκδήλωσης δε θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο, μιας και ταυτόχρονα συντελείται ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου, μετασχηματίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ως αμιγώς πλέον real estate εταιρεία και ανακάμπτει η αγορά ακινήτων. Αναφερόμενος στο σιδηρόδρομο είπε ότι επιστρέφει δυναμικά, όχι μόνο ως μέσο μεταφοράς, αλλά και ως πλατφόρμα ανάπτυξης. «Δε θα μπορούσαμε να μιλάμε για εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου χωρίς την αναβάθμιση των κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών. Αλλά με ένα όραμα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του μέλλοντος δεν είναι απλώς ένα σημείο αναχώρησης και άφιξης. Είναι ένας ζωντανός κόμβος πόλης με συνδυασμένες χρήσεις, με εμπορικές δραστηριότητες, χώρους αναψυχής, γραφεία, ξενοδοχεία, πολιτισμό». Και συμπλήρωσε: «Κάθε σταθμός, κάθε ακίνητο, κάθε εμπορευματικό κέντρο είναι μια ευκαιρία για επένδυση, για καινοτομία, για αναγέννηση. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο με αίσθημα ευθύνης αλλά και με αυτοπεποίθηση, γιατί έχει τη βούληση, τη στρατηγική, τους κατάλληλους συνεργάτες και την καθοδήγηση από τον Μέτοχό της και το εποπτεύον Υπουργείο για να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε πράξη». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, κάλεσε το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στις προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για το ΣΣ Θεσσαλονίκης, το ΣΣ Πειραιά και το ακίνητο στη Λάρισα, που είναι ήδη στον αέρα, αλλά και στις δύο επόμενες προσκλήσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν για το ΣΣ Αθηνών (Λαρίσης) και το ΣΣ Πελοποννήσου (Αθήνα), διαβεβαιώνοντάς τους ότι: «..μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα δούμε σύντομα τους σιδηροδρομικούς σταθμούς να γίνονται το επίκεντρο της ζωής και της ανάπτυξης.»

Το πάνελ των ομιλητών συνεχίστηκε με τη συμμετοχή των Συμβούλων της ΓΑΙΑΟΣΕ στα επιλεγμένα στρατηγικά έργα, οι οποίοι αποτύπωσαν ο καθένας από την δική του σκοπιά-ειδικότητα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ξεπροβάλουν από την ανάπτυξη αυτών των έργων. Η κυρία Μάχη Καραγιάννη, Γενική Διευθύντρια της PLANEΤ η οποία είχε και τον συντονισμό της συζήτησης, παρουσίασε το ρόλο της PLANET ως Συμβούλου Διοίκησης των Έργων Αξιοποίησης των Σ.Σ. Πειραιά και Θεσσαλονίκης και υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία των υπηρεσιών Project Management στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, διασφαλίζοντας τον αποδοτικό σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό των διαθέσιμων πόρων, τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των επί μέρους εργασιών και της επίτευξης των οροσήμων τους, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας σιδηροδρομικής περιουσίας και την επίτευξη ισχυρού αναπτυξιακού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές παρέμβασης.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις οι αρχιτέκτονες κ.κ. Παναγιώτης Γραμματόπουλος και Στάθης Τρυφωνόπουλος παρουσίασαν σε σχέδια το όραμα της αναγέννησης και της ένταξης των μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών στο σύγχρονο αστικό τοπίο και την οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Στόχος είναι η μεταμόρφωση των σταθμών σε σύγχρονους πολυδιάστατους μητροπολιτικούς πόλους. Οι σύγχρονοι σταθμοί μεταμορφώνονται σε «αστικούς λιμένες», διαμορφώνουν την πόλη, γίνονται «καταλύτες» και δημιουργούν νέα ισχυρά σημεία αναφοράς. Για το σταθμό Αθηνών προτείνεται η αποκατάσταση των κτιρίων των δύο παλαιών σταθμών, η δημιουργία κτιρίου φιλοξενίας και η ανέγερση μεγάλου κτιρίου πάνω από τις γραμμές που θα περιλαμβάνει το νέο κτίριο του σταθμού, καταστήματα, γραφειακούς χώρους και χώρους εστίασης, ενώ παράλληλα θα συνδέει τις δύο εκατέρωθεν περιοχές της πόλης. Η συνολική προτεινόμενη δόμηση είναι 18.000 τ.μ. Προβλέπονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και η κατασκευή ενός πολυώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από την πλατεία Λαρίσης.

Για το σταθμό Θεσσαλονίκης προτείνεται η αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, η κατασκευή νέου κτιρίου επάνω από τις γραμμές, με χρήσεις εμπορίου και εστίασης, όπως και η

κατασκευή κτιρίου φιλοξενίας. Προβλέπονται παρεμβάσεις για την οδική πρόσβαση και κατασκευή πολυώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Η συνολική προτεινόμενη δόμηση φθάνει τα 55.000 τ.μ.

Ο κ. Χρήστος Κοσμάς, Partner και Real Estate Sector Leader της Deloitte στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του έργου, η Deloitte έχει συμβάλει στη

διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Σύμφωνα με τον κ. Κοσμά, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς ο ΟΣΕ βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών παραμένει ισχυρό και η αγορά παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για σύγχρονους και εξειδικευμένους πολυχρηστικούς χώρους. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως ανέφερε, διαθέτει εκτενή σχετική εμπειρία και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση κεφαλαίων και τη δημιουργία αξίας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αναβάθμιση ενός σιδηροδρομικού σταθμού μπορεί να πολλαπλασιάσει την αξία του ακινήτου έως και τρεις φορές σε σχέση με το κόστος κατασκευής. Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, Technical Director της MTC–Makedoniki Technical Company (Joint venture with Salfo & Associates), επισήμανε ως τεχνικός σύμβουλος της αξιοποίησης των δύο σταθμών, πως προχωρά η επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών του 2019 και των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα για τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Υπογράμμισε πως οι υπάρχουσες πολεοδομικές μελέτες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για τη δόμηση και τις χρήσεις, θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστούν οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει π.χ. το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Πειραιά. Ο κ. Οικονόμου προσέθεσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Managing Partner της Nicolas Kanellopoulos–Chara Zerva & Associates Law Firm, που έχει αναλάβει νομικός σύμβουλος των έργων, έκανε λόγο για εμβληματικά

έργα, για τοπόσημα για τις δύο περιοχές, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα προς όφελος του πολίτη και της οικονομίας. «Η προκαταρκτική διαβούλευση προσδίδει αξία, έρχεται σε επικοινωνία με την αγορά και τους υποψήφιους αναδόχους. Ουσιαστικά παντρεύουμε την ιδέα με την υλοποίηση» είπε ο κ. Κανελλόπουλος. Συμπλήρωσε ότι με αυτή τη διαδικασία υπάρχει αύξηση των προοπτικών του επενδυτικού ενδιαφέροντος, διασφάλιση συμφερόντων της ΓΑΙΑΟΣΕ και της επιτυχίας των έργων, αλλά και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων και των επιλογών αξιοποίησης.

Ο κ. Σωκράτης Μπαλτάς πρόεδρος της ReDePlan Consultants, που έχει αναλάβει την ωρίμανση του ακινήτου στη Λάρισα, υπογράμμισε πως το ακίνητο 400στρ. στον περιαστικό χώρο της Λάρισας, βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς απέχει 6χλμ. από την πόλη, 3χλμ. από τον ΠΑΘΕ και είναι παρακείμενο στην παλιά εθνική οδό και την σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κάτι που προσφέρει μεγάλη ευελιξία σχεδιασμού. «Προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε το βέλτιστο μείγμα αξιοποίησης, να δομήσουμε ένα πλάνο ωρίμανσης ώστε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν βιώσιμο και ελκυστικό» ανέφερε ο κ. Μπαλτάς, προσθέτοντας ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό πάρκο εθνικής εμβέλειας.

ΠΗΓΗ: Ypodomes.com