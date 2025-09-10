Ο Δήμος Μετεώρων, με στόχο τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας και την ασφάλεια των μαθητών, προχωρά σε παρεμβάσεις συνολικού ύψους 323.000 ευρώ σε σχολικές μονάδες της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

2o Γυμνάσιο Καλαμπάκας – Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

-Αλλαγή στέγης

-Διαμόρφωση αύλειου χώρου

-Ελαιοχρωματισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

-Ανακαίνιση χώρων υγιεινής

1ος Παιδικός Σταθμός Καλαμπάκας – Πρόγραμμα «Daniel»

-Αντικατάσταση στέγης

Παρεμβάσεις με ίδιους πόρους του Δήμου Μετεώρων:

-Σε σχολικές μονάδες Βασιλικής, Καστρακίου, Χρυσομηλιάς και Παναγίας

-Στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας

-Στο 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας

Ενίσχυση σχολικού εξοπλισμού μέσω ΚΤΥΠ Α.Ε. για τα Δημοτικά Σχολεία Καλαμπάκας

–Ειδικά σχεδιασμένα θρανία για χρήση υπολογιστών

-Νέες καρέκλες

-Σύγχρονες βιβλιοθήκες

Με τις παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες μάθησης και σύγχρονες υποδομές για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη στους μαθητές μας, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Ξέρω καλά πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά μας να μπαίνουν σε ένα σχολείο ασφαλές και όμορφο. Γι’ αυτό, όλο το καλοκαίρι δουλέψαμε μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Κώστα Παπαντό, τον Αντιδήμαρχο Έργων Ζώη Χαλατσάκη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Νίκο Τσιούκα, με αγωνία και μεράκι, για να είναι όλα έτοιμα. Σε όλα τα σχολεία μας έγιναν παρεμβάσεις είτε μικρές είτε μεγάλες προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο».