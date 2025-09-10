Την ένταξη στο ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021-27» με 4, 7 εκατομμύρια ευρώ του επιχειρησιακού σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας του Πηνειού ποταμού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, με στόχο την διασφάλιση της ανθεκτικότητας των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο Πηνειός.

«Η εκπόνηση σύγχρονων, τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων Επιχειρησιακών Σχεδίων αντιπλημμυρικών έργων του Πηνειού, θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, ζήτημα επιτακτικό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias που έπληξαν την περιοχή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, παρουσιάζοντας αναλυτικά στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα τα επιμέρους Επιχειρησιακά Σχέδια που επικεντρώνονται στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού και στοχεύουν στην προτεραιοποίηση και υλοποίηση έργων και δράσεων με άμεσο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, καθώς θα ιεραρχηθούν οι ανάγκες και θα επιταχυνθεί η ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων.

Δημ. Κουρέτας

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «πρόκειται για ένα σχέδιο που αφορά όλο το κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Πηνειού. Έγινε σε γρήγορους χρόνους, δημοπρατήθηκε και θα εκπονηθεί για να προχωρήσουμε σε μελέτες εφαρμογής, δηλαδή σε υδραυλικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές. Τον Ιούλιο του 2024 όταν εκδόθηκε πρόσκληση 60 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλίας, δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ούτε μισό έργο, γιατί δεν υπήρχε καμία μελέτη. Κινηθήκαμε με σχέδιο, ταχύτητα και διαφάνεια και το σχέδιο αυτό δεν είναι θεωρητικό κείμενο, αλλά ο οδικός χάρτης που θα συμβάλλει στην θωράκιση του κάμπου που πέρασε τόσα πολλά. Συνεργαζόμαστε με όλους για να διασφαλίσουμε ότι κάθε έργο θα πιάνει τόπο. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από την συμβασιοποίησή τους. Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπονταν 5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική θωράκιση και εάν αυτά εξαντλούνταν στις μελέτες, θα είχαμε για αντιπλημμυρικά έργα μόλις 500.000 ευρώ. Σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή και σε συνεργασία με τον ΟΔΥΘ αυξήσαμε το ποσό στα 50 εκατ. Τα έργα που θα προκύψουν από τις μελέτες θα δημοπρατηθούν το 2026 και θα αφορούν το master plan του Πηνειού. Το αντικείμενο της μελέτης χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια: στην ανάλυση διακινδύνευσης πλημμύρας, στο επιχειρησιακό σχέδιο έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και στην προκαταρκτική μελέτη προτεινόμενων έργων».

Το έργο

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΛΑΣ.

Αφορά στο τμήμα του Πηνειού Ποταμού από τα στενά της Ροδιάς έως τα στενά της Αμυγδαλέας. Στο τμήμα αυτό ο Πηνειός διέρχεται από την πόλη της Λάρισας και εντός της κοίτης του υπάρχει ο ρουφράκτης της Γυρτώνης. Σε αυτό το τμήμα, μήκους τάξης 50 χλμ., συμβάλλουν στον Πηνειό ποταμό ο ποταμός Τιταρήσιος και το ρέμα Γκουσμπασανιώτης με σημαντικές παροχές.

Υποέργο 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΠΑΜΙΣΟ ΕΩΣ ΤΗ ΣΤΕΝΩΠΟ ΑΝΑΝΤΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ.

Το τμήμα αυτό προσδιορίζεται από τη συμβολή του Παμίσου με τον Πηνειό και περιλαμβάνει και τις συμβολές όλων των λοιπών ποταμών των πεδινών τμημάτων του Νομού Καρδίτσας (Καλέτζης, Μέγας, Φαρσαλίτης) και του Νομού Λάρισας (Ενιππέας). Το μήκος του είναι τάξης 70χλμ και διέρχεται από πολλούς οικισμούς.

Είναι πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς σε αυτό καταλήγουν μεγάλοι όγκοι νερού από άλλους ποταμούς και λόγω της στενότηταςτου Πηνειού.

Υποέργο 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΠΑΜΙΣΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ Ρ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ.

Στο τμήμα αυτό ο Πηνειός ποταμός διέρχεται από την Καλαμπάκα, πλήθος οικισμών και την πόλη των Τρικάλων. Στο τμήμα αυτό συμβάλλουν στον Πηνειό ο Πορταϊκός και ο Ληθαίος ποταμός.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, πολιτικός μηχανικός Ανέστης Τριανταφύλλου εξήγησε στη συνέχεια ότι «ο Πηνειός χωρίστηκε σε τέσσερα τμήματα για να μελετηθεί με βάση τα υδραυλικά στοιχεία, ενώ οι νέες διατομές των ποταμών θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες¨.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Πολυτίμη Γραβάνη, ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ Νίκος Δέρκας, Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της ΕΔΥΘΕ και συνεργάτες του Περιφερειάρχη.