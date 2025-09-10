Υλικά

Σταφύλια σουλτανίνα

4 κουταλιές της σούπας στάχτη

2 κουταλιές της σούπας λάδι ελαιόλαδο

1,5 λίτρο νερό

Καμιά δεκαριά δαφνόφυλλα για το φούρνισμα

Εκτέλεση

Διαλέγουμε γερά και όμορφα σταφύλια, τα πλένουμε καλά και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Σε κατσαρόλα βράζουμε το ενάμιση λίτρο νερό με την στάχτη, αφήνουμε να βράσει περίπου ένα τέταρτο και ξαφρίζουμε. Στην συνέχεια σουρώνουμε τέσσερις-πέντε φορές. Μέσα σε αυτό το ζουμί ανακατεύουμε το λάδι (αλισίβα), βουτάμε τα σταφύλια σε αυτό και τα τοποθετούμε σε ταψί. Αφού έχουμε πρώτα βάλει από κάτω εφημερίδαη ή χαρτί κουζίνας. Σκεπάζουμε με το τούλι και περιμένουμε μερικές εβδομάδες μέχρι να ξεραθούν. Ανά δύο με τρεις ημέρες γυρίζουμε τα σταφύλια μας. Όταν πια θα έχουν γίνει οι σταφίδες θα τις βγάλουμε από το τσαμπί τους θα τις αραδιάζουμε σε ένα ταψί με μπόλικα δαφνόφυλλα και θα τις ψήσουμε στο φούρνο στους 120 βαθμούς ίσα να πάρουν όμορφο χρώμα για να κάνουμε μία ωραία κορα από έξω. Θα γίνουν σαν του εμπορίου αλλά με περισσότερη νοστιμιά. Θα φυλάξουμε σε μεταλλικό κουτάκι.

Σημ.: Αυτός που δεν θέλει να βάλει στάχτη μπορεί να ανακατέψει μία πολύ καλά γεμάτη κουταλιά της σούπας ποτάσα. Καλό είναι βέβαια να μην επιχειρήσετε εφέτος να φτιάξετε σταφίδες γιατί ο ήλιος δεν καίει πια και εγώ οριακή ήμουν με το χρόνο.