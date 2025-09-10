Μία ομάδα μηχανικών πέτυχε ταχύτητα 1,02 petabits / δευτερόλεπτο, τόσο υψηλή που θεωρητικά θα μπορούσε να «κατεβάσει» ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του Netflix μέσα σε μόλις 1 δευτερόλεπτο!

Αν και η σκέψη να «κατεβάζουμε» αστραπιαία στη συσκευή μας κάθε ταινία και σειρά μοιάζει βγαλμένη από επιστημονική φαντασία, το επίτευγμα είναι αληθινό. Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι η δοκιμή έγινε πάνω σε οπτικές ίνες παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα, όμως, με βελτιώσεις στον εσωτερικό τους σχεδιασμό.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επίδοσης, η ταχύτητα αυτή είναι περίπου 3,5 εκατ. φορές μεγαλύτερη από τη μέση ταχύτητα διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυμαίνεται σε λίγα εκατοντάδες megabits / δευτερόλεπτο. Μία τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε κάποτε να φέρει επανάσταση, από τον τομέα της ψυχαγωγίας μέχρι την ιατρική, επιτρέποντας ανταλλαγές τεράστιων δεδομένων σε χρόνο… dt.

