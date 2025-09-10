Στον οντά του σπιτιού, στρωμένο με πολύχρωμα παραδοσιακά υφαντά, ο γαμπρός καθόταν σε ένα μεταλλικό ταψί, όπως προστάζει το έθιμο. Γύρω του συγγενείς και φίλοι, οι κουμπάροι έτοιμοι να αναλάβουν το τελετουργικό, με το ξυράφι ενώ τα πειράγματα και οι ευχές αντηχούσαν στον χώρο.

Το ξύρισμα δεν είναι απλώς μια πρακτική κίνηση. Είναι ένα συμβολικό πέρασμα στη νέα ζωή, μια στιγμή που φανερώνει τη μετάβαση από την εργένικη καθημερινότητα στη συζυγική πορεία. Η κοινότητα συμμετέχει ενεργά, θυμίζοντας ότι ο γάμος δεν αφορά μόνο το ζευγάρι, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που το στηρίζει.

Όταν ολοκληρώθηκε το ξύρισμα, οι κουμπάροι έντυσαν τον γαμπρό, του φόρεσαν τα παπούτσια και τον ετοίμασαν για το μεγάλο βήμα. Γέλια, συγκίνηση και μουσικές συνόδευσαν την αναχώρησή του για το σπίτι της νύφης, σε μια στιγμή που έμοιαζε να βγαίνει από άλλη εποχή.

Το Ανήλιο, με το αυθεντικό του χρώμα, έγινε το ιδανικό σκηνικό για να ζήσουμε από κοντά ένα έθιμο που παραμένει ζωντανό, κουβαλώντας μνήμες και νοήματα από γενιά σε γενιά.

Αν βρεθείτε στο Ανήλιο, αναζητήστε τις μικρές γιορτές της καθημερινότητας και τα πατροπαράδοτα έθιμα που ζωντανεύουν μέσα από τους ανθρώπους του. Είναι ένας τόπος που δεν χαρίζει μόνο υπέροχα τοπία, αλλά και εμπειρίες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με την ψυχή της παράδοσης.

Δημήτρη Κωσταμένα να ζήσετε ευτυχισμένοι με την αγαπημένη σου Αγγελίνα.