Μία συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν μια γάτα πήρε το γατάκι της και το μετέφερε στο κτηνιατρείο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η γάτα κρατάει προσεκτικά το μικρό της στο στόμα και το οδηγεί στον γιατρό. Αφού ο κτηνίατρος περιποιείται το γατάκι, η μητέρα περιμένει υπομονετικά και στη συνέχεια το παίρνει πίσω, επιστρέφοντας μαζί του στο σπίτι τουε.