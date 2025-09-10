Μια μητέρα-γάτα συγκίνησε τους χρήστες του διαδικτύου, όταν μετέφερε το μικρό της σε κτηνιατρείο για φροντίδα
Μία συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν μια γάτα πήρε το γατάκι της και το μετέφερε στο κτηνιατρείο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η γάτα κρατάει προσεκτικά το μικρό της στο στόμα και το οδηγεί στον γιατρό. Αφού ο κτηνίατρος περιποιείται το γατάκι, η μητέρα περιμένει υπομονετικά και στη συνέχεια το παίρνει πίσω, επιστρέφοντας μαζί του στο σπίτι τουε.
