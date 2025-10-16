Ο Καραγκιόζης και η Συμμορία του Κάστρου: Ο Καραγκιόζης επιστρέφει με μια θεότρελη περιπέτεια γεμάτη φαντάσματα, στρατιώτες και… ασταμάτητο γέλιο!

Ο πανούργος αξιωματικός του σαραγίου στήνει μια παγίδα στο παλιό κάστρο, μα ο Καραγκιόζης ως σωματοφύλακας πια έχει άλλα σχέδια!

Με συμμάχους τα παιδιά, τον Μπαρμπα-Γιώργο, τον Μορφονιό και τον Σταύρακα, ρίχνεται στη μάχη για να ξεσκεπάσει τη συμμορία και να σώσει την πόλη!

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

Γαριβάλδη 8, ΤΡΙΚΑΛΑ

Ώρα έναρξης: 7:00μ.μ.

Τιμή Εισιτηρίου: 7€

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: 7:00 μ.μ.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-karagkiozis-kai-i-symmoria-tou-kastrou-trikala