Μια διαδρομή πανέμορφη αλλά γνωστή μόνο σε κάποιους που φτάνουν ως εδώ με τις εντούρο μηχανές τους. Μια διαδρομή που ξεκινά κάτω από το Στεφάνι και καταλήγει στον αυχένα της Κιάτρα Μπράστα. Σε κανένα πρόγραμμα ορειβατικών συλλόγων δεν περιλαμβάνεται, είμαστε οι πρώτοι και μάλλον οι μοναδικοί που την κάναμε, και μάλιστα δυο φορές. Δύσκολο να βρεις την άκρη μέσα στα πυκνά δάση αλλά παραθέτουμε (στην ιστοσελίδα μας) το ίχνος της για όσους ενδιαφέρονται, αφού χαρά που δεν μοιράζεται είναι χαρά χαμένη.

Κυριακή πρωί λοιπόν και νάμαστε στην περιοχή Απροποτάμου οδηγώντας στους διαλυμένους από τις πλημμύρες δρόμους μέχρι το Στεφάνι ακολουθώντας το Σκληνασιώτικο ρέμα. Στη μεγάλη ανηφορική στροφή που οδηγεί στο χωριό σταθμεύουμε και αναζητάμε την αρχή της πορείας μας. Με αρκετό ψάξιμο εντοπίζουμε το μονοπάτι. Το νερό άλλαξε εντελώς τη μορφή της κοίτης. Το δύσκολο είναι να βρεις την αρχή, να μπεις στο δάσος, να φύγεις από την παγωνιά του ρέματος.

Ανηφορίζουμε απότομα στο φαρδύ μονοπάτι που έσκαψαν οι τροχοί των μοτοσυκλετών μέχρι εκεί που τα ίχνη σβήνουν και η πορεία γίνεται αδιόρατη. Αν δεν είχαμε την καταγραφή της προπέρσινης ανοιξιάτικης πορείας μας, είναι αλήθεια ότι θα δυσκολευόμασταν αφού τώρα οι ομάδας μας πλησιάζει τα 30 άτομα. Για σκεφτείτε την ανθρώπινη αλυσίδα να κινείται μέσα στο πυκνό δάσος, άλλοι γρήγορα και άλλοι πιο αργά. Πόση υπομονή χρειάζεται για να συντονιστεί όλο αυτό το πλήθος μέσα σε ένα δάσος οξιάς τόσο πυκνό που κρύβει το λαμπρό φθινοπωρινό φως.

Μετά από δυόμιση ώρες συναρπαστικής πορείας φτάνουμε στα αλπικά λιβάδια, σε υψόμετρο 1700 μέτρων. Απέναντί μας η Μοράβα, η ψηλότερη κορυφή της περιοχής, με μπόι 1840 μέτρων, είναι μια πρόκληση, αν και εκτός προγράμματος. Μια πρόκληση που με χαρά αποδεχτήκαμε.

Συγκεντρωμένοι γύρω από το κολωνάκι τα κορυφής απολαμβάνουμε τη θέα από τα βουνά της βόρειας Πίνδου μέχρι το τέλος των Αγράφων. Κάτω από πόδια μας απλώνεται το χρυσό φθινόπωρο με τις οξιές και τα σφενδάμια σε μια έκρηξη χρωμάτων. Πιο πάνω το γαλάζιο του ουρανού και κάποια περιπλανώμενα σύννεφα. Η ζωή σε όλο της το μεγαλείο.

Αλλά οι ομορφιές συνεχίζονται στην κάθοδο προς τον τελικό μας προορισμό μέσα σε βλάστηση που συχνά γίνονταν αδιαπέραστη.

