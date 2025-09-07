Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα, στην Αγία Μαρίνα, βρίσκεται η παραλία Αλθέα — μια μικρή, ανεξερεύνητη γωνιά της Αττικής που μοιάζει με νησί. Χρυσή άμμος, γαλαζοπράσινα νερά και μια ηρεμία που δύσκολα συναντά κανείς τόσο κοντά στην πόλη.

Η παραλία είναι ανοργάνωτη και φωλιασμένη σε έναν γραφικό κόλπο κάτω από τον δρόμο Αθηνών-Σουνίου. Στο βάθος, ξεχωρίζει η βραχονησίδα Ντούνη, στην οποία μπορεί να φτάσει κανείς περπατώντας μέσα στη θάλασσα.

Η Αλθέα παραμένει ένας μικρός θησαυρός για όσους αναζητούν καθαρά νερά χωρίς την πολυκοσμία των οργανωμένων παραλιών. Το όνομά της βγαίνει από το αλς (νερό) και τη λέξη θέα, σημαίνει δηλαδή «με θέα προς τη θάλασσα». Η Αλθέα είναι υπέροχη είτε νωρίς το πρωί με τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τα γαλάζια νερά, είτε αργά το απόγευμα, με το ηλιοβασίλεμα να «βάφει» τον ορίζοντα.

Η παραλία είναι ανοργάνωτη, οπότε οι εκδρομείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν μαζί τους μια ψάθα ή πετσέτα θαλάσσης, ομπρέλα, αρκετό νερό και κάτι ελαφρύ για φαγητό.

Πώς θα πας στην παραλία Αλθέα

Στο 35ο χλμ Αθηνών-Σουνίου, όταν περάσεις την εκκλησία Αγίας Μαρίνας, θα δεις στο δεξί σου χέρι την ταμπέλα «Αλθέα». Κάποτε η παραλία είχε ειδικό χώρο για πάρκινγκ, ο οποίος πλέον είναι κλειστός, οπότε ιδανικά προτείνουμε να παρκάρεις το αμάξι σου στα στενάκια ακριβώς πάνω από τον παραλιακό δρόμο. Υπάρχει υπόγεια διάβαση, από την οποία μπορείς να περάσεις με ασφάλεια και να κατευθυνθείς προς τη θάλασσα.

Για να φτάσεις εκεί με λεωφορείο πρέπει να χρησιμοποιήσεις το 122 που ξεκινάει από τον σταθμό μετρό της Αργυρούπολης και περνάει από όλο το παραλιακό μέτωπο. Εσύ θα κατέβεις στη στάση Αλθέα.