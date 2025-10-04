Με περισσότερους από 1.500 δρομείς να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, το RUN GREECE επιστρέφει δυναμικά στα Τρίκαλα και αναμένεται να μετατρέψει την πόλη σε ένα μεγάλο γήπεδο δρόμου την Κυριακή το πρωί. Αφετηρία και τερματισμός θα είναι η κεντρική πλατεία, όπου από νωρίς θα χτυπά ο παλμός της διοργάνωσης.

Το πρωί του Σαββάτου, στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, εκατοντάδες δρομείς πέρασαν για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής. Παράλληλα, ισχυρή είναι και η παρουσία των εθελοντών, που συνδράμουν με κάθε τρόπο ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά την ημέρα του αγώνα.

Το RUN GREECE διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ, με τη συνεργασία μιας ευρείας συμμαχίας τοπικών φορέων και υπηρεσιών: την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς και πλήθος αθλητικών και εθελοντικών σωματείων.

Η πόλη είναι ήδη σε ρυθμούς αγώνα και το ενδιαφέρον του κόσμου δείχνει πως η διοργάνωση θα αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και εξωστρέφειας για τα Τρίκαλα.