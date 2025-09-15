Με κάθε επισημότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε η Μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην Δέση Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πύλης, όπου τελέστηκε η θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Δέσης παρουσία αρκετού κόσμου.

Ακολούθησε η περιφορά της Εικόνας του Αγίου Βησσαρίωνος πέριξ του Ναού και η Αρτοκλασία στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας και το προσκύνημα της Εικόνας από τους πιστούς.

Στην συνέχεια προσφέρθηκε φιλοξενία προς όλους στην πλατεία του Χωριού όπου υπήρχε ζωντανή δημοτική ορχήστρα που διασκέδασε τους παρευρισκόμενους.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, Έργων κ. Σωτήρης Χατζής, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λαμπρινή Οικονόμου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δέσης κ. Αναστάσιος Μήτσιος και η Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δέσης Τρικάλων κ. Ελένη Ζησοπούλου.