Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛ. ΓΚΑΝΙΑ

ΕΤΩΝ 85

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηλίας Γκανιάς

Η ΚΟΡΗ: Βάγια Γκανιά

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».