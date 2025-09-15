Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛ. ΓΚΑΝΙΑ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηλίας Γκανιάς
Η ΚΟΡΗ: Βάγια Γκανιά
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
