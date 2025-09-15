Η Σωτήρα Τρικάλων φόρεσε τα γιορτινά της το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση, περηφάνια και μνήμες. Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωτήρας εγκαινίασε τη Μόνιμη Λαογραφική Έκθεση, έναν χώρο που έρχεται να στεγάσει τον πλούτο και την ιστορία του τόπου.

Το παλιό Νηπιαγωγείο μεταμορφώθηκε σε ζωντανό μουσείο. Κάθε γωνιά του φιλοξενεί αντικείμενα που κουβαλούν την αύρα άλλων εποχών: σκεύη της καθημερινότητας, υφαντά, εργαλεία της αγροτικής και κτηνοτροφικής ζωής, ενδυμασίες που κρατούν ζωντανή τη μνήμη των προγόνων. Οι θεματικές ενότητες της έκθεσης ξετυλίγουν τον κύκλο της παραδοσιακής ζωής, από την οικοτεχνία και το σχολείο μέχρι την τέχνη της υφαντικής.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση της Φωτεινής Λαμπρογιώργου από το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ. Σωτήρας, ως ένδειξη αναγνώρισης της συνολικής προσφοράς της στις δράσεις του Συλλόγου. Η απονομή συγκίνησε το κοινό και καταχειροκροτήθηκε, καθώς η κα. Λαμπρογιώργου αποτελεί για χρόνια ενεργό μέλος της πολιτιστικής ζωής του χωριού.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια με την κοπή της κορδέλας, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση, ανακαλύπτοντας με θαυμασμό τα «κρυμμένα μυστικά» του παρελθόντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορούς, τραγούδια και παραδοσιακή φιλοξενία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ένωσε το χθες με το σήμερα. Η Μόνιμη Λαογραφική Έκθεση «Σωτήρα» έρχεται να αποτελέσει ζωντανό φάρο πολιτισμού για τις επόμενες γενιές.