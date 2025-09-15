Eως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών που είχαν τεθεί σε παράταση ή αναστολή είσπραξης λόγω των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία «Daniel».

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι έως το τέλος του μήνα και θα υποβάλλονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ΑΑΔΕ ή, κατ’ εξαίρεση, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στο myAADE. Η υπαγωγή ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση.

Δίνεται δυνατότητα εξόφλησης έως και 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ και οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εκτός από προσαύξηση 5% σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης.

Οι Οφειλές που υπάγονται είναι οι βεβαιωμένες οφειλές που είχαν λάβει αναστολή ή παράταση πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων για την κακοκαιρία «Daniel», όπως και άλλες ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

Δεν υπάγονται:

– Οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων μετά από απόφαση της Ε.Ε.

– Οφειλές μη επιδεκτικές ρύθμισης βάσει άλλων διατάξεων (με ορισμένες εξαιρέσεις όπως επιστρεπτέα προκαταβολή).

– Οφειλές σε ισχύουσες δικαστικές ή εξωδικαστικές ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

– Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

– Αναστολή ή παύση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών.

– Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές της ρύθμισης.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής υποθηκών, μη χορήγησης ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου αν δεν υπάρχει διασφάλιση, και συμψηφισμού απαιτήσεων.

Η νέα ρύθμιση δίνει σημαντική ανάσα στους πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel», επιτρέποντας την εξόφληση των οφειλών τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με χαμηλές δόσεις και ευνοϊκούς όρους. Η έγκαιρη αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 είναι κρίσιμη για την υπαγωγή.

Διαβάστε Αναλυτικά την Απόφαση:

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α. 1117/2025-ΦΕΚ 4331/Β/7-8-2025

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 256 του ν. 5222/2025 (Α’ 134) περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr