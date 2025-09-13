Είναι γνωστό ότι ο Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Στεφάνου κάθε χρόνο τέτοια εποχή προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε μαθητές που έχουν οικονομική ανάγκη. Το ίδιο γίνεται και φέτος με την διανομή σχολικών ειδών. Όλα αυτά γίνονται με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής βρέθηκε δίπλα στους εφημέριους του ναού και μοίρασε και ο ίδιος τα σχολικά είδη σε μαθητές και γονείς.Πατρικά ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους μικρούς μαθητές και έστειλε ευχές για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ τόνισε την μεγάλη δουλειά που κάνουν οι πατέρες Εφραίμ και Αναστάσιος με την στήριξη που δίνουν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη για να βγάλουν την σχολική χρονιά.

Ο π. Εφραίμ ενημέρωσε τον Σεβασμιώτατο λέγοντας πως «με καλή διάθεση και πνεύμα συνεργασίας μπορέσαμε και φέτος ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συμβάλουμε στο να αποκτήσουν στις δυο πρώτες μέρες διανομής σε παιδιά με ουσιαστική στήριξη, έχοντας τα πρώτα αναγκαία σχολικά είδη για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στη εκπαιδευτική διαδικασία».

Η διανομή του σχολικού υλικού συνεχίζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Στεφάνου Τρικάλων καθημερινά από τις 5:30 μ.μ. έως τις 8:30 το βράδυ.

Η Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, ευχαριστεί θερμά όλους εσάς για την συγκινητική ανταπόκριση σας στο κάλεσμα τους. Χάρη στην δική σας συνεισφορά εξασφαλίσαμε όλοι μαζί, πολύτιμα χαμόγελα στα παιδικά πρόσωπα.

Στηρίζουμε μαζί το δικαίωμα της μάθησης όλων των παιδιών!!!