Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου από τη Λάρισα, μετά την έφεση που υπέβαλε η οικογένειά του. Η προσφυγή, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, στρέφεται κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που είχε απορρίψει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Στην προσφυγή της, η οικογένεια παρουσιάζει εκτενώς τα επιχειρήματά της για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανή «αρπαγή» του 39χρονου και για «δολοφονία» του.

Πλέον, η νέα προσφυγή θα εξεταστεί από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί αν θα υπάρξει ανατροπή της αρχικής διάταξης ή αν θα παραμείνει το συμπέρασμα περί παθολογικών αιτίων.

Ο Βασίλης Καλογήρου, γιος της πρώην προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κ. Σοφίας Αποστολάκη βρέθηκε νεκρός σε ηλικία μόλις 39 ετών σε ερημική τοποθεσία λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, γεγονός που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε ερωτήματα στην οικογένεια και το περιβάλλον του.

Η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση απέδωσε τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια, αποκλείοντας την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι συγγενείς του επέμειναν πως υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις που έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να καταθέσουν σειρά αιτημάτων και τελικά να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr