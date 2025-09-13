Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού στα Γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Ο Σεβασμιώτατος αγίασε και ευλόγησε τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Γραφείων της τοπικής μας Εκκλησίας και ευχήθηκε στον καθένα υγεία, δύναμη και ζήλο ώστε να υπηρετούν την Εκκλησία και τον παράγοντα άνθρωπο κατά τον καλύτερο τρόπο.