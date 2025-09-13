Την Παρασκευή το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων και Αγίας Ελένης της εκ Σινώπης του Πόντου Γόμφων Τρικάλων, τελέστηκε με λαμπρότητα η Ακολουθία του Εσπερινού επί τη ευκαιρία των Εγκαινίων του Ιερού Ναού.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και απηύθυνε πατρικούς λόγους προς το εκκλησίασμα, εξηγώντας το βαθύ νόημα των Ιερών Εγκαινίων και προετοιμάζοντας πνευματικά τους πιστούς για την αυριανή μεγάλη ημέρα της Θείας Λειτουργίας των Εγκαινίων.

Ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε με σαφήνεια τα στάδια που θα ακολουθήσουν κατά την αυριανή τελετή, τονίζοντας ότι τα Εγκαίνια ενός Ιερού Ναού αποτελούν γεγονός μοναδικό στη ζωή κάθε ενορίας, καθώς ο Ναός καθαγιάζεται και αφιερώνεται οριστικά στον Θεό. Προέτρεψε δε τους πιστούς να συμμετάσχουν με κατάνυξη στη Θεία Λειτουργία, να προσευχηθούν και να κοινωνήσουν, ώστε να λάβουν πλούσια την χάρη του Θεού.

Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική και πλήθος πιστών από την ενορία και την ευρύτερη περιοχή κατέκλυσε τον Ναό για να συμμετάσχει στον Εσπερινό και να ακούσει τον λόγο του Ποιμενάρχου τους.