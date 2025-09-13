Ακόμη ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης με το γνωστό «σενάριο» του τροχαίου ατυχήματος σημειώθηκε στον Βόλο, με θύμα αυτή τη φορά μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ανυποψίαστη γυναίκα, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια της ζήτησε 20.000 ευρώ για να «σωθεί» η κόρη της.
Για να ενισχύσουν την πειστικότητά τους, στην τηλεφωνική γραμμή μπήκε και άλλος συνεργός, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός. Με αυτόν τον τρόπο οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει ό,τι πολύτιμο διέθετε.
Η γυναίκα τους απάντησε ότι δεν έχει χρήματα, αλλά μόνο κοσμήματα. Οι δράστες τότε της ζήτησαν τη διεύθυνση του σπιτιού της και την καθοδήγησαν να τοποθετήσει όλα της τα κοσμήματα σε μία σακούλα και να τα ρίξει από το μπαλκόνι, ώστε να τα παραλάβει μέλος της σπείρας.
Η αλήθεια αποκαλύφθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν η κόρη της επικοινώνησε τυχαία μαζί της και διαπίστωσε ότι όλα όσα είχαν ειπωθεί ήταν ψέματα.
