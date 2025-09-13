Ακόμη ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης με το γνωστό «σενάριο» του τροχαίου ατυχήματος σημειώθηκε στον Βόλο, με θύμα αυτή τη φορά μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ανυποψίαστη γυναίκα, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια της ζήτησε 20.000 ευρώ για να «σωθεί» η κόρη της.

Για να ενισχύσουν την πειστικότητά τους, στην τηλεφωνική γραμμή μπήκε και άλλος συνεργός, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός. Με αυτόν τον τρόπο οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει ό,τι πολύτιμο διέθετε.