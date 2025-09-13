Συνελήφθησαν, σήμερα (13-09-2025) τις μεταμεσονύκτιες ώρες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, -3- άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική με ανοικτή την κεντρική πόρτα του καταστήματος και έχοντας τοποθετήσει ηχεία σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο αυτού, στερούμενος άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και

στη δεύτερη περίπτωση, στα Τρίκαλα, -1- άλλος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας που αναζητείται, και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική κατά παράβαση της άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Επιπλέον, κατελήφθη να απασχολεί στο κατάστημα, ως εργαζόμενη, -1- ημεδαπή γυναίκα που στερούνταν πιστοποιητικού υγείας και η οποία επίσης συνελήφθη.