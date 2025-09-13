Απίστευτο θράσος αναδεικνύει το περιστατικό που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Βόλο, με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν καρέ-καρέ την κίνηση ενός πελάτη που δεν περιορίστηκε μόνο στον ανεφοδιασμό του οχήματός του.

Το περιστατικό συνέβη σε πρατήριο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Ο πελάτης, αφού προμηθεύτηκε βενζίνη, μπήκε στο εσωτερικό του πρατηρίου προκειμένου να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με τη χρήση κάρτας. Την ώρα εκείνη, ο υπάλληλος του καταστήματος βρισκόταν εκτός ταμείου, καθώς εξυπηρετούσε άλλο όχημα. Η ολιγόλεπτη απουσία του στάθηκε αρκετή για να βάλει ο πελάτης στο «μάτι» το ταμείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που φέρνει στο φως το THE NEWSPAPER, ο δράστης πλησιάζει τον πάγκο, ανοίγει την ταμειακή μηχανή και με γρήγορες κινήσεις αφαιρεί το ποσό των 600 ευρώ. Στη συνέχεια αποχωρεί ήρεμα, προσπαθώντας να μη κινήσει υποψίες.

Η πράξη του όμως δεν έμεινε κρυφή. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας κατέγραψε κάθε του κίνηση, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίησή του και στην αποκάλυψη της κλοπής.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος. Δήλωσε ότι παρασύρθηκε από την ευκαιρία και επέστρεψε μέρος των χρημάτων που αφαίρεσε, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τη θέση του. Παρά την επίδειξη μεταμέλειας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

