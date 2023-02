Όταν το έφηβο παιδί σας έχει εμμονή με τα ρούχα

«Μαμά, θέλω να αγοράσω αυτή τη φόρμα!», «Τα παπούτσια μου είναι εκτός μόδας, δεν μπορώ να τα φορέσω», «Πρέπει να πάω για ψώνια, δεν έχω τίποτα να φορέσω…».

Αν είστε γονιός έφηβου, ανεξαρτήτου φύλου, πιθανόν να σας ακούγονται γνώριμα όλα τα παραπάνω.

Τα παιδιά στην εφηβεία δέχονται πολλές επιρροές από τα social media οι οποίες καθορίζουν και τις ενδυματολογικές τους επιλογές. Αν ο αγαπημένος τους τραγουδιστής, αθλητής, Youtuber, TikToker, influencer , φοράει ρούχα συγκεκριμένης μάρκας, τότε θα επιλέξουν αυτή γιατί είναι στη μόδα.

Γιατί οι έφηβοι θεωρούν τόσο σημαντικό το ντύσιμο

Στο βιβλίο του Richard Lavoie, «It So Much Work To Be Your Friend: Helping The Child With Learning Disabilities Find Social Success», εξηγεί τη σημασία της ένδυσης στην κοινωνία, «… η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τεχνητά συστήματα . Αυτό αναφέρεται στη χρήση των τεχνουργημάτων για την επικοινωνία με άλλους. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να περιλαμβάνουν ρούχα, χτενίσματα, κοσμήματα, καπέλα, τσάντες ή μακιγιάζ. Οι άνθρωποι γενικά χρησιμοποιούν αυτές τις μορφές μη λεκτικής γλώσσας σκόπιμα, προκειμένου να εκφράσουν τις αξίες, τις στάσεις, τα συναισθήματα και την κατάστασή τους. Τα ρούχα χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των φύλων, των ρόλων, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, της προσωπικότητας και της συμμετοχής τους σε μια ομάδα».

Το διάσημο απόφθεγμα του Μαρκ Τουέιν, «Τα ρούχα κάνουν τον άνθρωπο» φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει απόλυτα την πλειοψηφία των εφήβων. Σύμφωνα με τον Richard Lavoie περίπου το 50% των κλεφτών είναι έφηβοι και τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που κλέβουν είναι ρούχα: μπουφάν, αθλητικά παπούτσια και καπέλα.

Αυτή η εμμονή που έχουν οι έφηβοι για τα ρούχα εκφράζει μια βαθύτερη ανάγκη τους να βρουν τον εαυτό τους και να αναπτύξουν την ταυτότητά τους. Τα ρούχα γίνονται στήριγμα κι ένα μέσο έκφρασης στην προσπάθειά τους να ξεχωρίσουν ( ή να είναι μέλος μιας ομάδας που επιθυμούν).

Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι σε αυτό το παζλ που μπορεί να ακούγεται αντιφατικό. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, οι γονείς και τα αδέρφια παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη στα παιδιά. Καθώς τα παιδιά γίνονται έφηβοι απομακρύνονται από τους γονείς τους και αναζητούν συναισθηματική υποστήριξη από τους συνομηλίκους τους.

Τείνουν να βρίσκονται σε μια κλίκα και έχουν έντονη την ανάγκη να ταυτιστούν μέσα σε αυτήν. Τα ρούχα λοιπόν είναι ένας τρόπος για να δείξουν την συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα.

Επιπλέον, οι έφηβοι μπορεί να πιστεύουν ότι φορώντας επώνυμα και ακριβά ρούχα έχουν την προσοχή της πλειοψηφίας και ότι σε καμιά περίπτωση δεν περνούν απαρατήρητοι.

Τα παιδιά φαίνεται να έχουν εμμονή με τα ρούχα επειδή:

Προσπαθούν να εκφράσουν την ατομικότητα και τη μοναδικότητά τους. Προσπαθούν να ταυτιστούν με την ομάδα συνομηλίκων τους. Δεν θέλουν να ταυτιστούν με άλλες ομάδες παιδιών που δεν συμπαθούν. Θέλουν να είναι το επίκεντρο. Νοιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν φορούν τα σωστά ρούχα για την κατάλληλη περίσταση.

Τι μπορείτε να κάνετε

Το αν θα ενδώσετε στις απαιτήσεις του έφηβου παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πρόβλημα να αγοράζουν ακριβά και επώνυμα ρούχα στα παιδιά της είτε γιατί έχουν την οικονομική άνεση είτε γιατί το θέλουν και οι ίδιοι. Άλλοι πάλι ζητούν από τα έφηβα παιδιά τους να κάνουν μια επιλογή θεωρώντας υπερβολικές τις απαιτήσεις τους.

Το σημαντικό είναι να εξηγήσετε στο έφηβο παιδί σας ότι όσο ακριβό και μοδάτο είναι ένα ρούχο δεν θα τον μεταμορφώσει στα μάτια των άλλων ούτε θα του προσδώσει άλλα χαρακτηριστικά.

